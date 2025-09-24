Puebla 0-1 Pachuca en vivo: VER GRATIS y EN VIVO el resultado de la Jornada 10 del Apertura 2025; HOY martes 23 de septiembre; marcador ONLINE

Puebla vs Pachuca: Se enfrentan en actividad de la Jornada 10 de la Liga MX, el cuadro del Puebla que como sotanero se mide ante Pachuca que está experimentando una caída libre desde la Jornada 6, pero que su buen inicio lo mantiene entre los 10 mejores del certamen, ubicado en el puesto 8.

El equipo camotero de Hernán Cristante, quien se sumó ya con el torneo arrancado está en el fondo y es ahora cuando tienen que sacar la casta y defender su patio y para ello buscarán aprovecharse de un equipo de Tuzos del Pachuca que recientemente cayeron ante los Gallos Blancos.

Con 4 discretos puntos está Puebla tras 9 juegos en los que han ganado uno y empatado otro, en tanto que siete derrotas aparece en su marca en el Apertura 2025.

Te podría interesar: TRES EQUIPOS GRANDES cambiarían de la marca de sus uniformes

Los Tuzos de Jaime Lozano han recibido llamadas de atención y con 13 puntos tras cuatro victorias, un empate y cuatro descalabros, anhelan componer el camino.

Los antecedentes de los últimos 5 partido entre Puebla y Pachuca que se enfrentan en la Jornada 10

Clausura 2025 – Jornada 6: Pachuca 2-1 Puebla

Apertura 2024 – Jornada 6: Puebla 1-1 Pachuca

Clausura 2024 – Jornada 6: Pachuca 1-0 Puebla

Apertura 2023 – Jornada 6: Puebla 1-1 Pachuca

Clausura 2023 – Jornada 6: Pachuca 5-1 Puebla