Puebla 0-1 Pachuca en vivo: VER GRATIS y EN VIVO el resultado de la Jornada 10 del Apertura 2025; HOY martes 23 de septiembre; marcador ONLINE

Puebla se enfrenta ante el cuadro del Pachuca, en esta jornada doble en la Liga MX correspondiente a la Jornada 10. Para los dos equipos son llamadas de atención por sus proyectos intermitentes.

Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Liga MX
Puebla Pachuca Liga MX Jornada 10

Puebla vs Pachuca: Se enfrentan en actividad de la Jornada 10 de la Liga MX, el cuadro del Puebla que como sotanero se mide ante Pachuca que está experimentando una caída libre desde la Jornada 6, pero que su buen inicio lo mantiene entre los 10 mejores del certamen, ubicado en el puesto 8.

El equipo camotero de Hernán Cristante, quien se sumó ya con el torneo arrancado está en el fondo y es ahora cuando tienen que sacar la casta y defender su patio y para ello buscarán aprovecharse de un equipo de Tuzos del Pachuca que recientemente cayeron ante los Gallos Blancos.

Con 4 discretos puntos está Puebla tras 9 juegos en los que han ganado uno y empatado otro, en tanto que siete derrotas aparece en su marca en el Apertura 2025.

Los Tuzos de Jaime Lozano han recibido llamadas de atención y con 13 puntos tras cuatro victorias, un empate y cuatro descalabros, anhelan componer el camino.

Puebla Pachuca Liga MX Jornada 10

Los antecedentes de los últimos 5 partido entre Puebla y Pachuca que se enfrentan en la Jornada 10

Clausura 2025 – Jornada 6: Pachuca 2-1 Puebla
Apertura 2024 – Jornada 6: Puebla 1-1 Pachuca
Clausura 2024 – Jornada 6: Pachuca 1-0 Puebla
Apertura 2023 – Jornada 6: Puebla 1-1 Pachuca
Clausura 2023 – Jornada 6: Pachuca 5-1 Puebla

Puebla vs Pachuca en vivo: VER GRATIS y EN VIVO el resultado de la Jornada 10 del Apertura 2025; HOY martes 23 de septiembre; marcador ONLINE

Instantes de LOCURA se viven en el Estadio Cuauhtémoc con un PENAL para Pachuca que fue revisado en el VAR

25' | ¡GOOOL! Pachuca abre el marcador con GOL de Idrissi quien se hace presente con el cobro de penal, acción que además consumió minutos pues la jugada fue revisada por el VAR y ratificada como pena máxima.

El drama se hizo presente en el Estadio Cuauhtémoc de la Liga MX.

Arranca el partido en el Estadio Cuauhtémoc

Seguimiento RICARDO MARÍN VS INDRISSI

11 inicial de Puebla para enfrentar a Pachuca

Puebla – DT: Hernán Cristante

  1. Julio González (Portero)
  2. Jesús Rivas
  3. Fernando Monárrez
  4. Ariel Gamarra
  5. Juan Fedorco
  6. Nicolás Díaz
  7. Owen González
  8. Franco Moyano
  9. Raúl Castillo
  10. Ricardo Marín
  11. Emiliano Gómez

11 inicial de Tuzos del Pachuca para enfrentar a Puebla

⚪ Pachuca – DT: Jaime Lozano

  1. Carlos Moreno (Portero)
  2. Brian García
  3. Daniel Aceves
  4. Alán Bautista
  5. Eduardo Bauermann
  6. Sergio Barreto
  7. Alexéi Domínguez
  8. Elías Montiel
  9. Jhonder Cádiz
  10. Luis Quiñones
  11. Oussama Idrissi

Los accesos al ESTADIO CUAUHTÉMOC para el partido de la Jornada 10 de Liga MX

Si asistes al ESTADIO CUAUHTÉMOC para la Jornada 10 de la Liga MX, considera esta información para anticipar tu llegada y conservar tu lugar.

Llega el equipo de Puebla a su cancha para este partido ante Pachuca

Partido determinante para el Puebla, que enfrenta a Pachuca que liga cuatro partidos sin ganar y tres derrotas consecutivas. La última para los hidalguenses fue ante Querétado y jugando en su casal, por lo que el proyecto de Jaime Lozano parece tener las oportunidades contadas.

