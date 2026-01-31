Bravos de Juárez vs Cruz Azul: Alineaciones del partido de la Jornada 4 del Clausura 2026

Cruz Azul visita la frontera en la Jornada 4 del Clausura 2026, al enfrentarse a los Bravos de Juárez en el Estadio Olímpico Benito Juárez, en una edición más del tradicional Viernes Botanero.

El conjunto dirigido por Nicolás Larcamón llega al encuentro tras dos semanas de parón por los compromisos de la Selección Mexicana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. En su debut en el presente torneo cayó ante León como visitante, mientras que en las Jornadas 2 y 3 consiguió victorias como local frente a Atlas y Puebla, disputadas en la cancha del Estadio Cuauhtémoc. Con estos resultados, La Máquina se ubica en el sexto lugar de la tabla general en el arranque del Clausura 2026.

Para este compromiso, Cruz Azul sigue sin contar con su guardameta titular Kevin Mier, por lo que Andrés Gudiño aún será el encargado de defender el arco celeste, situación que representa un ajuste importante en el esquema del equipo visitante.

Por su parte, los Bravos de Juárez arrancan una nueva temporada estrenando director técnico. El experimentado Pedro Caixinha regresa a dirigir en México con el objetivo de llevar al conjunto fronterizo a los primeros planos de la Liga BBVA MX. Juárez llega a esta jornada con un triunfo ante Mazatlán, una derrota como local frente a Chivas y un empate ante Santos, encuentro en el que la posesión del balón y la presión alta comenzaron a reflejarse como parte de la idea del nuevo entrenador.

El duelo también presenta elementos de reencuentro, ya que Caixinha enfrentará a su ex equipo con el que perdió una final, al igual que Sebastián Jurado, actual guardameta de Juárez, se medirá ante su ex club.

El partido está programado para este viernes 30 de enero de 2026 a las 21:06 horas, tiempo del centro de México, y será transmitido en vivo por Azteca Deportes a través del Canal 7 y nuestras plataformas digitales.

Alineación Juárez:

Sebastián Jurado, Jesús Murillo, Moisés Castillo, Manuel Mayorga, Javier Aquino, Denzell García, Rodolfo Pizarro, José Rodríguez, Homer Martínez, Ricardo Oliveira y Óscar Estupiñán.

Alineación Cruz Azul:

Andrés Gudiño, Omar Campos, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Erik Lira, Agustín Palavecino, Ángel Márquez, Carlos Rodríguez, José Paradela, Carlos Rotondi y Gabriel Fernández.

