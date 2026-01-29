CONFIRMADO: Analizan que la primera división se juegue con 10 equipos

En la Primera División de Costa Rica continúa el debate sobre el formato del campeonato, luego de la temporada 2025-2026, que se disputó con únicamente 10 equipos, la mayoría de los clubes ha fijado una postura clara, donde todos están de acuerdo en que el certamen requiere un mayor número de participantes. La propuesta busca reforzar el nivel competitivo del torneo, generar más plazas de trabajo dentro del futbol nacional y asegurar una representación territorial más equilibrada en la máxima categoría.

La reducción de equipos se dio luego de la desafiliación de Guanacasteca y Santos de Guápiles, tras comprobarse irregularidades financieras y administrativas, sin embargo, lejos de consolidarse, el formato corto dejó sensaciones encontradas. Hoy, dentro de la Unafut (Unión de Clubes de Fútbol de la Primera División de Costa Rica), toma fuerza la intención de regresar a 12 clubes e incluso abrir la discusión para llegar a 14.

El punto de vista de los equipos importantes de Costa Rica

Desde Saprissa, su presidente deportivo, Erick Lonnis cuestionó el argumento de que menos equipos elevan automáticamente la competencia. Para el exarquero, la clave está en el análisis técnico y no en decisiones improvisadas, recordó que el paso de 12 a 10 clubes implicó la pérdida de alrededor de 300 jugadores inscritos, un impacto directo en el empleo y en el universo de futbolistas elegibles para selecciones y clubes.

Una postura similar expresó Herediano, su gerente deportivo, Gustavo Pérez, afirmó que el experimento de jugar con 10 equipos dejó claro que el campeonato se queda corto. Señaló que un formato de 12 clubes no solo mejora la competencia, sino que también permite una mayor presencia regional, algo fundamental para el desarrollo del futbol nacional.

El Guadalupe FC, Robert Garbanzo defendió la idea de una liga de 14 equipos, argumentando que el balompié debe generar espacios de formación y recreación para los jóvenes mediante estructuras profesionales sólidas. Mientras tanto, dirigentes como José Miguel Cubero, de Sporting, enfocan el debate desde el punto de vista laboral: más equipos significan más plazas de trabajo para futbolistas que hoy enfrentan un mercado reducido.

Los equipos que si están de acuerdo con la Liga de 10 equipos

Aunque algunos clubes, como Pérez Zeledón y Puntarenas FC, consideran que el formato de 10 ha sido competitivo, también reconocen que 12 equipos permitirían aliviar la presión en la tabla y ofrecer un torneo más equilibrado. Alajuelense, por su parte, aún analiza el impacto deportivo y estructural antes de fijar una posición definitiva, mientras que Liberia enfatiza que cualquier ascenso debe cumplir estrictos criterios de infraestructura y solvencia.

El consenso general apunta a aumentar el número de los equipos, congelar el descenso o modificar el sistema de ascensos son opciones que se discuten con cautela, siempre bajo la premisa de no comprometer el profesionalismo alcanzado. La intención es clara: volver a una liga más amplia, más competitiva y sostenible.

