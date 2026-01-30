Martín Anselmi se OLVIDA de Cruz Azul y consigue APLASTANTE debut en su nuevo equipo

El entrenador argentino Martín Anselmi, tuvo un pasado complicado en tiempos recientes, pues salió por la puerta de atrás de Cruz Azul y muchos aficionados le recriminaron el fin de su ciclo, además, con el Porto no logró los resultados esperados y firmó su sentencia tras fracasar en el Mundial de Clubes, sin embargo, ahora empieza a salir el sol para el estratega, pues con el Botafogo tuvo un debut esperanzador que lo posiciona como uno de los favoritos a ganar el Brasileirao, aspecto que le permite olvidar a la Máquina Celeste poco a poco.

En la Jornada 1 del Brasileirao, la mejor liga de Sudamérica y que además ya transmitimos en exclusiva en México por TV Azteca Deportes , el Botafogo aplastó por marcador de 4-0 al Cruzeiro en el Estadio Olímpico Nilton Santos, casa del Fogão.

Los goles fueron obra de Danilo dos Santos en dos ocasiones, Matheus Martins y Artur Victor, en un partido en el que el Botafogo lució poderoso y contundente, pues a pesar de tener menor posesión de balón y disparos al arco que su rival, su alto porcentaje de efectividad le brindaron el triunfo.

A pesar de su ampliar victoria ante Cruzeiro, el Botafogo no es el más amplio favorito para ganar el Brasileirao pero sí uno de los candidatos a pelear hasta el final, pues hay equipos como el Flamengo o el Palmeiras que tienen un valor de plantilla de 227.7 millones de euros y 209.8 millones de euros respectivamente que cuentan con figuras de la talla de Lucas Paquetá o Vítor Roque, por lo tanto, estos dos equipos en específico tienen las más altas posibilidades de campeonar de acuerdo a las casas de apuestas

Favoritos a ganar el Brasileirao 2026:



Flamengo: 33.33 % con una cuota de 3.00 Palmeiras: 25:00 % con una cuota de 4:00 Cruzeiro: 14.29 % con una cuota de 7.00 Fluminense: 7.69% con una cuota de 13.00 Botafogo: 5.56% con una cuota de 18.00

Martín Anselmi tenía una gran relación con la afición de Cruz Azul, pues los fanáticos lo adoraban e incluso le dedicaron una canción de Julieta Venegas que se volvió en un ritual previo a sus partidos, además, aseguran que les devolvió la mística celeste y que estaban cerca de conseguir el décimo título de liga.

Sin embargo, la abrupta salida de Anselmi con el torneo ya iniciado y en donde el argentino no se despidió de la afición, no ofreció conferencia de prensa y de hecho nunca fue anunciado como baja de Cruz Azul, provocó que los seguidores celestes le reclamaran por las formas e iniciaron ataques con frases como "con nuestros colores no se juega", "la grandeza se respeta", etc. Incluso, cada derrota del Porto era comentada en redes sociales por aficionados de Cruz Azul que celebraban los fracasos del DT, asegurando que se trataba del "karma".

Pero lo cierto es que el día de hoy, el Cruz Azul de Nicolás Larcamón no tiene los destellos que tenía con Martín y a la vez, Anselmi parece no acordarse de la Máquina al estar en uno de los clubes más poderosos del continente.