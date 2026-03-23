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Bravos de Juárez vs Tigres: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la Jornada 12 del Clausura 2026: marcador online | Presentado por Nissan

Bravos y Tigres cierran la actividad de la Jornada 12 con un duelo de gran expectativa

Bravos vs Tigres
Bravos vs Tigres

Escrito por: Francisco Fernández

Los Tigres de la UANL se meten a la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez para enfrentarse a los Bravos de Juárez este domingo 22 de marzo en duelo de la Jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, una cancha en donde los Felinos nunca han conocido la derrota.

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