OFICIAL: Portugal convoca de última hora a Paulinho para enfrentar a México, ¿cuál es la razón?

Roberto Martínez, director técnico de la Selección de Portugal, anunció un cambio de última hora y convocó a Paulinho, delantero del Toluca, a los partidos de preparación que enfrentará el conjunto lusitano ante México, con motivo de la reinauguración del Estadio Azteca, y contra los Estados Unidos el 28 y 31 de marzo, respectivamente.

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Paulinho es convocado por Portugal para el juego ante México

La inclusión de Paulinho de última hora fue anunciada este mismo domingo 22 de marzo a través de un comunicado oficial de la Selección de Portugal y se informó que el delantero del Toluca tendrá que concretar con el equipo en Cancún en donde entrenará antes de disputar los partidos ante México y Estados Unidos.

Paulinho entrará en lugar de Rodrigo Mora, del Porto, y de Rafael Leao, del AC Milan, quienes quedaron fuera de la convocatoria de Martínez para estos dos partidos amistosos.

Los jugadores convocados por Portugal tendrán que concentrarse este lunes en la Ciudad del Futbol de Lisboa para entrenar, mientras que Paulinho se incorporará al combinado lusitano en Cancún, Quintana Roo, México.

Paulinho no formaba parte de la Selección de Portugal desde noviembre del 2020 cuando disputó tres partidos, uno amistoso, en donde convirtió dos goles, y un par más de Liga de Naciones de la UEFA

|MEXSPORT

Así queda la convocatoria de Portugal con los cambios de última hora

Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton), Rui Silva, Gonçalo Inácio, Pedro Gonçalves y Francisco Trincão (Sporting CP), Diogo Dalot y Bruno Fernandes (Manchester United), Nuno Mendes, Vitinha, João Neves y Gonçalo Ramos (Paris SG), Tomas Araújo y António Silva (SL Benfica), Renato Veiga (Villarreal), João Cancelo (Barcelona), Matheus Nunes (Manchester City), Samuel Costa (Mallorca), Rúben Neves (Al-Hilal), Mateus Fernandes (West Ham), Ricardo Horta (SC Braga), Pedro Neto (Chelsea), Gonçalo Guedes (Real Sociedad), Francisco Conceição (Juventus), João Félix (Al Nassr) y Paulinho (Toluca).

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