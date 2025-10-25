A unas horas de empatar vs Mazatlán ya disfrutan con gran sonrisa de la F1

Se ve que agarraron vuelo temprano o ayer en la noche para estar presentes este sábado en el Autódromo Hermanos Rodríguez los jugadores del conjunto del América , Brian Rodríguez y Alan Cervantes que hicieron acto de presencia en el exclusivo hospitality de Red Bull Racing en el Gran Premio de México de la Fórmula 1.

En medio del rugido de los motores y la élite del automovilismo mundial, los futbolistas de las águilas se robaron miradas y flashes, disfrutando el previo a la clasificación de la carrera que se llevará a cabo este domingo a partir de las 14:00 horas tiempo del centro de México.

La visita de los americanistas se dio apenas horas después de su participación en el empate 2-2 ante Mazatlán, en un duelo correspondiente a la Jornada 15 del Apertura 2025. Brian Rodríguez fue el héroe de la noche en el Estadio El Encanto, al marcar un golazo de tiro libre al minuto 89 que rescató el empate para las Águilas. El uruguayo tomó el balón con decisión, lo colocó con precisión y lo mandó al ángulo, desatando la euforia en las gradas de los aficionados del equipo de Coapa.

Brian Rodríguez disputó los 90 minutos del encuentro, mostrando desequilibrio y carácter en momentos clave como la asistencia para el primer gol de las Águilas. Su actuación fue reconocida por la afición, que lo ovacionó tras su gol de antología. Alan Cervantes, por su parte, jugó 45 minutos como mediocampista, aportando orden y recuperación en la zona central. Para el segundo tiempo entró Israel Reyes en su lugar.

Ya en el paddock de Red Bull, ambos jugadores convivieron con figuras del automovilismo, influencers y celebridades, en un ambiente que mezcla lujo, tecnología y adrenalina.

Mientras Max Verstappen y compañía se preparan para rugir en la pista, América afina detalles para el cierre del torneo. Con la liguilla en el horizonte, Brian y Alan buscarán trasladar la energía del GP a la cancha, donde las Águilas necesitan seguir sumando para mantenerse en la pelea por el título.

¿A qué hora es el Gran Premio de México de la Fórmula 1?

La carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez se llevará a cabo este domingo 26 de octubre a partir de las 14:00 horas tiempo del centro de México donde se espera una gran batalla en Max Verstappen (Red Bull) con los pilotos de McLaren, Oscar Piastra y Lando Norris.

