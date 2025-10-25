Llegó como una estrella, brilló con goles al principio y ahora solo es títular en memes con América

El arranque explosivo del atacante francés Allan Saint-Maximin con las Águilas del América se ha diluido en las últimas jornadas del torneo Apertura 2025 de la Liga MX. El jugador galo, que llegó como uno de los refuerzos más llamativos del futbol mexicano, ha visto cómo su impacto en el terreno de juego se ha ido apagando tras un inicio brillaba inmensamente.

Dos goles en sus primeros partidos de Allan Saint-Maximin con el América y nada más

Saint-Maximin debutó con el equipo dirigido por André Jardine dejando huella: dos goles en sus primeros dos partidos ( uno contra el Atlas y el otro ante Pachuca) encendieron la ilusión de la afición americanista, que veía en el francés a un nuevo referente ofensivo. Su velocidad, regate y desequilibrio parecían encajar a la perfección en el esquema del conjunto de Coapa. Sin embargo, esa chispa inicial se ha convertido en una racha preocupante: en los ocho partidos siguientes, el francés no ha vuelto a anotar.

Más allá de los goles, su aporte ha sido discreto. Apenas suma dos asistencias en el torneo, una ante Pumas en la Jornada 11 y otra frente a Puebla en la Jornada 14. En total, ha disputado 10 partidos, pero solo cinco como titular, lo que refleja que su protagonismo ha ido disminuyendo. Puede ser que este bajón sea por la lesión que tuvo an la Jornada 12 ante Santos Laguna donde solo pudo jugar 30 minutos y lo dejo fuera para el Clásico ante Chivas.

La falta de continuidad y adaptación al ritmo del futbol mexicano podrían estar afectando su rendimiento. Aunque ha mostrado destellos de calidad, no ha logrado consolidarse como un elemento determinante en el ataque americanista. Su promedio de participación directa en goles es bajo para un jugador de su perfil, y la presión comienza a crecer aunque los aficionados sigan dándole todo su apoyo como revió cuando entro de cambio en el partido ante Mazatlán.

¿Qué le pasa a Allan Saint-Maximin en el América?

En un equipo como América , donde la exigencia es constante y el margen de error mínimo, Saint-Maximin necesita reencontrarse con su mejor versión. El cierre del torneo será clave para definir si su fichaje fue un acierto o una apuesta fallida. Con la liguilla en el horizonte, el francés tiene la oportunidad de revertir la narrativa y convertirse en el revulsivo que el club necesita.

