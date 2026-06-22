Esta sería la baja más delicada que Guillermo Almada sufrirá rumbo al Apertura 2026

Los clubes siguen preparándose para enfrentar un nuevo reto llamado Apertura 2026. Allí un club que requiere de un torneo más que bueno, es el Club América de Guillermo Almada. Ante eso, el tema de los refuerzos persigue a los azulcremas, por lo que enterarse que Brian Rodríguez podría salir del conjunto… ya estresó bastante a los aficionados de Coapa.

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¿Por qué Brian Rodríguez saldría de cara al Apertura 2026?

Aunque en general se percibe que América no tiene un plantel tan amplio, parece que la directiva está realmente tentada para dejar que un emblema como el uruguayo salga del equipo. Y es que los reportes del mercado de fichajes indican que volvió el futbol ruso a la carga con una oferta que luce irrechazable.

Desde Uruguay se reporta (Jorge Ramos y Su Banda) que el representante del Rayito indicó que el conjunto azulcrema ya tiene una oferta sobre la mesa. En ese sentido, no se aclaró el club que lo busca, pero CSKA Moscu mostró interés en mercados de fichajes en el pasado. Incluso se manejan cifras superiores a los 10 millones de dólares, lo cual es una oportunidad enorme para recibir plata por parte de la institución mexicana.

Y precisamente ante la posible baja, la afición ha respondido con serias preocupaciones, misma que no ve anuncio de fichajes… pero sí demasiados rumores - y de múltiples fuentes - que anuncian algunas salidas. En ese sentido, se repite un asunto que afectó seriamente al club en torneos recientes, donde no se reforzó la plantilla o las incorporaciones se firmaron con el torneo muy avanzado.

¿Cuándo debuta el América en este Apertura 2026?

Parece que la pretemporada del Club América finalizó su etapa inicial, por lo que ahora tocan los partidos preparatorios. En días pasados se anunció que el equipo jugó un amistoso ante River Plate, por lo que faltarían dos juegos amistosos. El primero será en México contra la Jaiba Brava el 4 de julio, mientras que el 11 del mismo mes enfrentarán al LA Galaxy en California. Todo eso para debutar en el Apertura 2026 contra el Querétaro el próximo 18 de julio.