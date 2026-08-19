Esta es la exigencia que Brian Rodríguez habría pedido para quedarse en América

El Club América se ha confirmado como uno de los mejores equipos en este inicio del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX y esto se debe, en gran medida, al performance demostrado por Brian Rodríguez por la banda izquierda, generando peligro ya sea con goles o asistencias.

Colectivamente, al América no le alcanza

Brian Rodríguez ha destacado tanto en el Apertura 2026 como en la Leagues Cup precisamente en medio de los rumores que indican que este podría salir del Club América en un futuro a corto plazo. En ese sentido, es preciso conocer cuál es la condición que tendría para mantenerse en la institución.

¿Qué exigencia habría pedido Brian Rodríguez para quedarse en América?

De acuerdo con información del portal Claro Sports, el representante legal del jugador uruguayo, quien dicho sea de paso formó parte de la Copa Mundial de la FIFA 2026, tendría en mente tener un aumento en su salario con el Club América, 16 veces campeón del futbol mexicano.

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La fuente menciona que Edgardo Lasalvia, representante de Brian Rodríguez, desea que su jugador tenga una mejora económica al considerarlo uno de los mejores jugadores que la plantilla del Club América tiene en la actualidad, un hecho que ha generado sensaciones distintas en redes sociales.

Vale mencionar que esta información se da en medio de las declaraciones del propio Lasalvia, mismas en donde aseguró que Brian Rodríguez ha sido el interés de distintos países como Brasil, el Medio Oriente y los Países Bajos, por lo que no descarta la salida de su futbolista.

¿Cómo le ha ido a Brian Rodrígurez en su etapa en América?

Además de formar parte del último tricampeonato que el Club América ha tenido en la Liga BBVA MX, la realidad es que los números del atacante uruguayo no son para nada negativos. Y es que, desde su llegada al equipo en agosto del 2022, el charrúa acumula 41 goles y 27 asistencias en 154 juegos disputados.