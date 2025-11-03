Brian Rodríguez: “Nadie quiere enfrentar a América con plantel completo”

Con respecto a otras versiones del América, como las que se han coronado en torneos anteriores, ésta ha llegado a la recta final del torneo con múltiples cuestionamientos a su alrededor; sin embargo, nadie al interior duda del talento que tiene la plantilla y el respeto que genera en el resto de los clubes, de acuerdo con lo expresado por el extremo azulcrema, Brian Rodríguez.

"Contra Toluca faltaron jugadores muy importantes. Llegar con plantel completo te da otro tipo de partidos y comparación con otros equipos. Nadie quiere enfrentar a América en ninguna fase y menos con plantel completo. Trataremos de llegar todos para que se dé", dijo en conferencia.

Las lesiones tienen a maltraer al América

Las constantes lesiones han mermado al conjunto de Coapa y el futbolista uruguayo tiene muy claro quiénes son los elementos cuyo regreso podría hacer una diferencia para la causa que defiende.

"Creo que mantener el foco es muy importante, tener a todos los jugadores sanos para la Liguilla es el enfoque total del club. Recuperar a Henry (Martín), 'Pantera' (Zúñiga), (Alejandro) Zendejas, recuperar a los que nos han dado mucho en este tiempo. Tenerlos a todos en liguilla para que el profe decida, tener a todos es fundamental para lo que se viene. Esta liguilla será muy competitiva", expuso.

Pese a que las águilas todavía compiten por el liderato de la competencia, el seleccionado charrúa se mostró autocrítico con lo mostrado hasta el momento.

"Cuando te replanteas las cosas y sabes donde estás ubicado, América debería estar en primer lugar, no podemos aspirar a menos ni conformarnos con un segundo lugar o empatarle a Mazatlán. Sabemos dónde estamos parados, somos el equipo más grande de México y deberíamos estar en primer lugar", comentó.

En América tienen claro su objetivo

Con la vara puesta en lo más alto, el 'Rayito' manifestó confianza en el alcance de sus compañeros y fijó una meta que, considera, empata con el potencial que tienen.

"Lo de la presión lo llevamos muy bien, la presión te ayuda a estar alerta. Cuando estás en una institución como ésta, siempre tienes que estar en un primer lugar, no hay opción. Faltaron puntos que hoy en día necesitamos, pero lucharemos hasta la última jornada para quedar primeros que es nuestro objetivo", sentenció.

