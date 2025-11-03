Pumas: Aaron Ramsey y las bombas que fracasaron en el equipo

¡Es un hecho! Después de menos de seis meses formando parte de la institución, el futbolista galés Aaron Ramsey y los Pumas de la UNAM llegaron a un acuerdo para rescindir el contrato del jugador, el cual regresó a su país natal luego de que perdiera a su perrita en su travesía azteca.

Aaron Ramsey llegó al Apertura 2025 de la Liga BBVA MX como una auténtica bomba que se esperaba fuera diferencial en el terreno de juego; sin embargo, y tal y como ha ocurrido con otras leyendas del balompié, este no pudo explotar, dejando a la afición del Pedregal con más dudas que certezas.

¿Qué bombas de Pumas, como Aaron Ramsey, fracasaron?

Por supuesto que el jugador que más sobresale en este apartado es Dani Alves, quien llegó como uno de los mejores jugadores en la historia del futbol pero que, pese a tener buenos minutos en el campo, salió de Pumas luego de tener problemas legales relacionados a abuso en España.

Así como Dani Alves y Aaron Ramsey, otro jugador que llegó como bomba a Pumas pero que nunca pudo destacar fue el español Luis García Sanz, quien llegó como estrella del Atlético de Madrid, Liverpool y Barcelona pero que, sin embargo, nunca tuvo el rendimiento que se esperaba de él.

Finalmente, es imposible no mencionar a Bernd Schuster, un fichaje de alto renombre que no rindió como se tenía esperado. La estrella del Real Madrid y el Barcelona llegó al cuadro universitario en el año 1996, aunque únicamente disputó nueve partidos antes de decirle adiós al balompié internacional.

¿Pumas accederá a la Liguilla del Apertura 2025?

Después de los resultados obtenidos a lo largo de este fin de semana, vale decir que Pumas depende de sí mismo para acceder a la Liguilla del futbol mexicano a través del Play-In. Otro punto a destacar es que su último encuentro será ante Cruz Azul, uno de los auténticos líderes de la temporada.