A pesar de su derrota de este domingo 2 de noviembre ante los Pumas de la UNAM, los Xolos de Tijuana tienen seguro su lugar en el Play In del torneo Apertura 2025 y su figura, Gilberto Mora, podrá estar listo para disputar esta fase de de la Liga BBVA MX.

Así lo reveló su director técnico, Sebastián 'Loco' Abreu en conferencia de prensa post partido en donde reveló la fecha exacta en la que Mora podrá volver a los entrenamientos luego de sufrir una fractura en el tercer metacarpiano de la mano izquierda que requirió de cirugía.

Te puede interesar: Armando González es el mejor delantero mexicano Sub-23 en la historia de la Liga MX

Resumen del partido: Puebla 0 - 3 Cruz Azul | Jornada 16 | Apertura 2025

Loco Abreu revela la fecha exacta en la que podrá volver Gilberto Mora

El Loco Abreu aseguró que espera contar con Gilberto Mora para los Play In de la Liga BBVA MX, toda vez que el futbolista mexicano podrá volver a los entrenamientos a partir del próximo 10 de noviembre.

"Sobre Gil, el 10 (de noviembre) ya está para entrenar normal, así que para el Play In va a estar en condiciones (de jugar)", dijo el Loco Abreu en la conferencia de prensa tras el partido ante los Pumas.

Xolos Gilberto Mora en un partido con Xolos de Tijuana

Gilberto Mora, de 17 años se perdió este juego ante los Pumas y no estará presente en el enfrentamiento ante Atlas de la última jornada, pero podrá volver a las canchas para el Play In que se disputará entre el 19 y 20 de noviembre.

Mora ha sido una pieza clave en el esquema de Abreu en lo que va del Apertura 2025 marcando tres goles y contribuyendo con una asistencia.

A pesar de su corta edad, Mora también ha sido un constante en las convocatorias de Javier Aguirre en la Selección Mexicana e incluso fue protagonista en la Copa Oro que conquistó México.

Te puede interesar: Liguilla y Play In al momento del Apertura 2025 de la Liga MX

