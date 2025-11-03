Brian Rodríguez revela por qué renovó con el América

En los días más recientes, Brian Rodríguez y el América acordaron una renovación de contrato, con vigencia hasta el 2029. El futbolista uruguayo reveló los motivos que lo llevaron a estampar su rúbrica en el papel.

"Tanto la directiva como mi representante estuvieron siempre hablando. Como dije antes, mi deseo era quedarme en América de cara a todos los objetivos que se presentan a corto plazo, lo que ya saben que es el Mundial, creo que América me da todas las posibilidades de poder jugar una Copa del Mundo, no hay algo mejor que estar acá, así que (me siento) muy contento por renovar y por el tema de la directiva que fue todo muy bien y pudimos renovar", señaló.

Rodríguez priorizó su bienestar personal

A pesar de que el 'Rayito' tiene una buena relación con el director técnico de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, éste último no influyó en su decisión de mantenerse en Coapa por cuatro años más, de acuerdo con lo que el jugador dio a conocer en conferencia de prensa.

"Simplemente fue una decisión personal, la platicamos con mi representante y con la directiva que tenia la ilusión de que me quede. no lo consulté con la Selección", explicó.

Brian también hizo referencia al arribo del francés Allan Saint-Maximan, con quien comparte posición como extremo por izquierda y ejerce una competencia interna de las más llamativas en todo el plantel.

"Tranquilo. Cuando llegó Maxi, jugar juntos era mi objetivo. Pueden usarlo de mi lado y nos ayuda mucho, sabemos la calidad de jugador que es lo, lo que nos aporta. Estoy tranquilo en este tiempo y él también me puede potenciar a mí. Tener a alguien de mi potencial o mejor te hace mejor”, indicó.

Brian espera lo mejor en esta etapa final del torneo

El jugador sudamericano no pretendió ocultar la alegría que le provoca mostrar una versión positiva, justo cuando se acerca lo más determinante del semestre en curso.

"Creo que con mucha confianza, han pasado los partidos y se ha notado el rendimiento del equipo, sintiendo también necesidad de tomar esa iniciativa en el equipo. Se saben las ausencias que tenemos, los resultados implicaban tomar la batuta y muy contento por el momento que vivo hoy en día", finalizó.

