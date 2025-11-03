Cruz Azul, con una plantilla “muy pequeña” en comparación con Flamengo y Palmeiras

En los últimos días se dio a conocer que la Máquina de Cruz Azul enfrentará a Flamengo o al Palmeiras, quienes llegaron a la gran final de la Copa Libertadores. En ese sentido, vale decir que ambas plantillas son muy poderosas si es que se comparan con el plantel actual del cuadro celeste.

Faravelli renueva con Cruz Azul: se queda en Cruz Azul hasta 2026

A nivel Liga BBVA MX, la plantilla de Cruz Azul es top 3 en cuanto a las más costosas se refiere, lo cual habla del proyecto deportivo que el club ha sustentado en los últimos años. No obstante, si se compara con el Flamengo o el Palmeiras los números, en esencia, son negativos.

¿Cuánto vale la plantilla de Cruz Azul en relación al Flamengo y Palmeiras?

Tal y como se mencionó, la plantilla de Cruz Azul es la segunda más costosa del futbol mexicano, pues de acuerdo con Transfermarkt su valor asciende a 82.10 millones de euros, una cantidad que solamente es superada por los 107.40 millones de euros que vale el Club América.

Te puede interesar: ¿Qué otras bombas como Aaron Ramsey fracasaron en Pumas?

Te puede interesar: ¿Por qué el squash podría darle a México medallas en Los Ángeles 2028?

Y si bien esta cantidad luce por demás elevada, vale decir que no se compara a la de los finalistas de la Copa Libertadores, los cuales también son grandes del Brasileirao. De hecho, tanto el Palmeiras como el Flamengo cuentan con las plantillas más elevadas de su país con una diferencia importante respecto a las demás.

El mismo sitio coloca al Palmeiras como la escuadra más costosa de la primera división de Brasil con un valor total de 212.15 millones de euros; es decir, casi tres veces lo que vale Cruz Azul en la actualidad. Del otro lado se encuentra el Flamengo, quien tiene un valor de 195.90 millones de euros.

¿Cuándo será la final de la Copa Libertadores 2025?

La gran final de la Copa Libertadores está programada para llevarse a cabo el sábado 29 de noviembre, misma que enfrentará a dos de las escuadras más grandes del país carioca. Palmeiras parte como favorito luego de venir de atrás y concretar la hazaña al derrotar a la LDU Quito por 4-3 en el marcador global.

¿Cuándo será el Derbi de las Américas de la Copa Intercontinental?

Una vez confirmado su rival, Cruz Azul se medirá a Palmeiras o Flamengo en el auténtico Derbi de las Américas de la Copa Intercontinental el 10 de diciembre, en un duelo de vida o muerte para la institución dirigida por Nicolás Larcamón.