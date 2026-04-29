Brian Rodríguez podría darle el título al América; esta es su nueva versión que ha cautivado a los fans

Una de las razones por las cuales el Club América recuperó la sonrisa en este cierre de temporada guarda relación con el nivel que algunos de sus jugadores han recuperado en el campo. Para muestra de ello está Brian Rodríguez, elemento que se ha vuelto el más peligroso del cuadro azulcrema.

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Brian Rodríguez no solo ha recuperado el nivel que llegó a mostrar a inicios de año, sino que también ha evolucionado en cuanto a futbol se refiere gracias a la nueva posición que su técnico, André Jardine, le ha encontrado en el América. Por tal motivo, luce conviene hablar más de ello.

¿Cuál es la nueva posición de Brian Rodríguez en el América?

Si bien Brian Rodríguez continúa mostrando su futbol por la banda izquierda a través de su posición de extremo con llegada, la realidad es que, en los últimos juegos de la temporada regular, André Jarine le encontró una nueva posición que sorprendió a los fanáticos del cuadro capitalino.

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El esquema flexible que ha demostrado el club permitió que, en más de un encuentro, Brian Rodríguez se desenvuelva como falso 9 en el terreno de juego. Esta posición le permite desempeñarse por prácticamente todas las áreas del campo, generando más peligro tanto en el centro del mismo como por las bandas.

Al tener esta libertad, Brian Rodríguez puede preocuparse menos por defender y ocuparse en encontrar los espacios para aprovechar su velocidad y regate. Por tal motivo, no se descarta que este vuelva a ser utilizado en dicha posición de cara a la Liguilla del futbol mexicano.

¿Cuáles son los números de Brian Rodríguez en el América?

Brian Rodríguez llegó al Club América proveniente del LAFC de la MLS en agosto del 2022, por lo que está próximo a cumplir cuatro años con la institución azulcrema. En esta cantidad de tiempo, el uruguayo registra números interesantes en el club que ascienden a 38 anotaciones y 24 pases a gol en 148 duelos disputados.