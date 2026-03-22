Este futbolista estuvo cerca de fichar por el Real Madrid y ahora es protagonista de escándalos televisivos

Aunque muchas veces se ha comprobado que algunos futbolistas cuentan las historias de una forma donde evidentemente se ven favorecidos. Brian Sarmiento indicó que él realmente estuvo a detalles de ser al menos tomado en cuenta de manera seria por el Real Madrid. Hoy totalmente alejado del medio futbolístico, su anécdota no pasó desapercibida en Sudamérica y otros sitios donde ven con bastante atención estos comentarios.

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¿Es cierto que Real Madrid buscó a Brian Sarmiento?

En la actualidad el hombre de casi 36 años vive inmiscuido en la farándula televisiva, participando de diversos reality shows, donde ha destacado y por lo que la gente lo tiene bastante fresco en el recuerdo. Por ello, su anécdota de su casi llegada (o al menos interés del Real Madrid), se le hizo bastante particular a propios y extraños.

“Cuando se da la oferta del Gijón, el que me convence de quedarme es el presidente del Racing de Santander. Y lo llama a (Jorge) Valdano, que ya había llevado a Ezequiel Garay de Racing al Real Madrid. Me dice: Hace una temporada buena en Racing de Santander y yo te llevo”.

El argentino tuvo sus buenos pasos en el futbol de segunda división de España, por lo que llamó la atención de algunos clubes. Sin embargo, en sus comentarios emitidos en días recientes, dijo que el representante no le ayudó y que no vio por sus intereses monetarios ni profesionales. Incluso lo mandaron al Girona, donde él no quería estar y uno de los grandes factores por los que volvió a la Argentina en 2011.

¿Quién es Brian Sarmiento, jugador que levantó interés en el Real Madrid?

Aunque en sus palabras nunca se confirmó que los merengues se movieron de manera activa por él, dejó en claro que sus buenas presentaciones en España le pusieron a la vista de grandes clubes del máximo circuito. Sin embargo, el talentoso enganche no consiguió la épica de jugar en la primera división de España.

El talentoso jugador argentino estuvo en Girona, Salamanca, Xerez y Racing de Santander, que fue el club que lo llevó a Europa en 2007, siendo un destacado futbolista en las inferiores de Estudiantes de la Plata. Pero hoy, solo quedan recuerdos, pues vive de escándalo en escándalo por temas de su vida personal.