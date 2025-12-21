Ex tenista que fue Top10 hoy se dedica a imitar a Michael Jackson; esto se sabe

Este tenista pasó de competir ante el mejor del momento a bailar como Michael Jackson para meterse a la final del concurso. Con 38 años, el italiano Fabio Fognini destacó de manera sorprendente en un reality de baile y las personas se han entregado en cuerpo y alma a sus presentaciones. Así fue la carrera del europeo y por qué se retiró.

¿Esta es la historia del tenista que hoy brilla en las pistas de baile?

Recién en julio pasado, el nueve veces campeón de ATP dijo adiós a su carrera profesional dentro del tenis. En la edición de este año en Wimbledon, se enfrentó a la máquina, Carlos Alcaraz. Aunque dio una batalla descomunal, al finalizar el partido anunció su adiós. Sí tuvo sus grandes logros, pero también concretó una carrera llena de lesiones.

“Este es el mejor modo de despedirme. Los últimos años han sido difíciles, he sufrido mucho, y hoy siento que ha llegado el momento”. Así se despidió de una disciplina donde ganó nueve títulos en singles y cuatro en dobles. Se enfrentó y venció a gente como Andy Murray o Novak Djokovic y es el italiano con más triunfos en el circuito… gracias a poco más de 400.

Probablemente su máximo logro se dio en en el Masters 1000 de Montecarlo en 2019, cuando venció a Rafael Nadal en semifinales y se coronó derrotando a Dusan Lajovic en la gran final. Dicho año terminó en noveno del mundo y además generó en ganancias - durante toda su carrera - cerca de 19 millones de dólares.

¿Cómo trata la gente a este tenista que ya se volvió bailarín?

Aunque muchos indicarían que es bajo caer a una situación así, el italiano indicó que aprendió a disfrutar el baile y que además se ha divertido mucho. “Este camino está llegando a su fin y, si miro hacia atrás, nunca hubiera pensado que llegaría tan lejos, ni que me divertiría tanto. Si estoy aquí, es gracias a Giada y a todos ustedes que me apoyaron: les debo este logro. Ahora… no será fácil, pero les prometo que lo daremos todo”.