Brilló en Pumas y Tigres, pero se perdería el Mundial a pesar de ser el máximo goleador de Libertadores

Carlos “Cocoliso” González atraviesa uno de los momentos más contundentes de su carrera. El delantero paraguayo se ha convertido en la gran figura de Independiente del Valle y hoy presume un arranque demoledor en la Copa Libertadores 2026, torneo donde lidera la tabla de goleo con cinco anotaciones en apenas tres partidos de fase de grupos.

Anotó un hat-trick ante Libertad en Paraguay que terminó por consolidarlo como uno de los atacantes más encendidos del continente. El ex delantero de la Liga MX suma siete goles en sus primeros diez partidos oficiales con el conjunto ecuatoriano, números que lo colocan entre los futbolistas más determinantes del torneo.

El resurgir goleador de González contrasta con su panorama en la selección paraguaya. A pesar de su actualidad, el atacante reconoció sentirse decepcionado por la falta de acercamiento del seleccionador Gustavo Alfaro, dejando entrever que sus opciones de asistir a la Copa Mundial de la FIFA 2026 MT son mínimas.

El propio futbolista admitió que entiende la postura del cuerpo técnico, al no haber formado parte del proceso reciente de eliminatorias, aunque dejó clara su inconformidad por la ausencia total de comunicación.

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Los números de Carlos González en la Liga MX

Antes de su regreso al protagonismo internacional, Carlos González construyó una trayectoria sólida en el futbol mexicano. Entre 2017 y 2025 disputó 277 partidos oficiales y marcó 85 goles, defendiendo los colores de Necaxa, Pumas, Tigres, Toluca y Tijuana.

Su etapa más destacada fue con Pumas, donde marcó 34 goles en 92 encuentros y fue pieza fundamental en la final del Guardianes 2020. Con Tijuana mantuvo regularidad con 16 anotaciones, mientras que con Necaxa firmó 13 tantos. En Toluca y Tigres aportó 11 goles con cada club, consolidándose como un delantero confiable.

Hoy, desde Ecuador y en plena explosión goleadora, “Cocoliso” vuelve a tocar la puerta de la selección paraguaya, aunque todo apunta a que el Mundial 2026 lo verá desde fuera.

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