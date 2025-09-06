deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
Adn40
Azteca Deportes
Lucha Azteca
Nota

¿Quién es Brock Lesnar? Esto es lo que debes saber sobre la superestrella de la WWE

Brock Lesnar, estrella de WWE y UFC, guarda secretos sorprendentes sobre su carrera, su vida personal y su récord Guinness.

brock lesnar lo que debes saber wwe.png
WWE
Azteca Deportes
Lucha Azteca
Compartir

Brock Lesnar es uno de los nombres más temidos y respetados en el mundo del deporte. Su imponente físico y sus logros en la WWE y la UFC lo han convertido en una leyenda viviente. Sin embargo, detrás de la figura de “La Bestia” existen anécdotas y detalles poco conocidos que lo muestran desde otra perspectiva.

A lo largo de su trayectoria, Lesnar ha demostrado que su vida va más allá del ring. Desde su paso por Japón hasta su intento de jugar futbol americano en la NFL, el luchador ha sorprendido al mundo con giros inesperados en su carrera. Además, algunos aspectos personales, como su daltonismo o su vida actual en Canadá, lo convierten en un personaje lleno de contrastes.

Deportistas diagnosticados con CTE

¿Qué secretos esconde Brock Lesnar fuera del ring?

En sus inicios, Lesnar fue campeón de lucha libre amateur en Estados Unidos, acumulando récords impresionantes antes de dar el salto a WWE en 2002. Pero no todo fue sencillo: cuando intentó cumplir su sueño militar, fue rechazado por su daltonismo y terminó trabajando en un escritorio.

En Japón también dejó huella, aunque de forma polémica: tras ganar un campeonato en NJPW, decidió llevarse el cinturón porque no le pagaron, obligando a la empresa a negociar con él tiempo después.

¿Por qué es considerado una leyenda de WWE y UFC?

Brock Lesnar es dueño de un récord Guinness: fue el campeón más joven en la historia de WWE, al lograrlo con solo 25 años. Además, logró consolidarse en UFC como uno de los peleadores más dominantes de peso pesado. Hoy, disfruta de su vida en Canadá, donde asegura sentirse más en casa que en Estados Unidos.

Actualmente, Lesnar prefiere un rol más relajado en WWE, apoyando a las nuevas generaciones de luchadores. Sin embargo, sigue siendo una figura polémica , marcada por éxitos, intentos fallidos y una vida personal que sorprende a propios y extraños.

En la Lona
Máscara vs Cabellera
LO MÁS DESTACADO DE LUCHA AZTECA | Notas
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/tv-azteca-internacional/envivo
  • TV Azteca Internacional US
Programación de TV Azteca En Vivo

Te Recomendamos

Thumbnail
Lucha Azteca
Cibernético está vendiendo la máscara que usó en Triplemanía 33
Thumbnail
Lucha Azteca
Lucha Libre AAA celebró la peregrinación 2025, previo a la Triplemanía
Alberto El Patrón Lucha Libre AAA Venga La Alegría
Lucha Azteca
Alberto El Patrón en DeporTV: Se ha hecho todo para poder regresar a WWE
Thumbnail
Lucha Azteca
Entrevista a Julissa Mexa, la mexicana que expondrá su cabellera
kahn del mal primo perro aguayo muerto
Lucha Azteca
Hijo del Perro Aguayo, la leyenda más joven de la lucha libre en morir | A una década de su fallecimiento
Thumbnail
Lucha Azteca
A 10 años del fallecimiento de El Hijo del Perro Aguayo | Kahn del Mal, primo del luchador, recuerda la trágica noche
penta entrevista wwe
Lucha Azteca
Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE
penta zero miedo lucha
Lucha Azteca
Historia de Penta Zero Miedo, el mexicano que está triunfando en WWE
pentagon royal rumble 2025
Lucha Azteca
Penta Zero Miedo en Royal Rumble: Opinión de Alberto del Río
pentaton villano triplemania
Lucha Azteca
Pentagón Jr vs Villano IV | Triplemanía XXX máscara vs máscara
×
×