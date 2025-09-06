¿Quién es Brock Lesnar? Esto es lo que debes saber sobre la superestrella de la WWE

Brock Lesnar es uno de los nombres más temidos y respetados en el mundo del deporte. Su imponente físico y sus logros en la WWE y la UFC lo han convertido en una leyenda viviente. Sin embargo, detrás de la figura de “La Bestia” existen anécdotas y detalles poco conocidos que lo muestran desde otra perspectiva.

A lo largo de su trayectoria, Lesnar ha demostrado que su vida va más allá del ring. Desde su paso por Japón hasta su intento de jugar futbol americano en la NFL, el luchador ha sorprendido al mundo con giros inesperados en su carrera. Además, algunos aspectos personales, como su daltonismo o su vida actual en Canadá, lo convierten en un personaje lleno de contrastes.

¿Qué secretos esconde Brock Lesnar fuera del ring?

En sus inicios, Lesnar fue campeón de lucha libre amateur en Estados Unidos, acumulando récords impresionantes antes de dar el salto a WWE en 2002. Pero no todo fue sencillo: cuando intentó cumplir su sueño militar, fue rechazado por su daltonismo y terminó trabajando en un escritorio.

En Japón también dejó huella, aunque de forma polémica: tras ganar un campeonato en NJPW, decidió llevarse el cinturón porque no le pagaron, obligando a la empresa a negociar con él tiempo después.

¿Por qué es considerado una leyenda de WWE y UFC?

Brock Lesnar es dueño de un récord Guinness: fue el campeón más joven en la historia de WWE, al lograrlo con solo 25 años. Además, logró consolidarse en UFC como uno de los peleadores más dominantes de peso pesado. Hoy, disfruta de su vida en Canadá, donde asegura sentirse más en casa que en Estados Unidos.