¿Qué fue de “El Gran Khali”, el gigante de la India, en WWE?

Parte del deporte-espectáculo de la lucha libre es vender historias que se sostengan con el talento de los propios luchadores. Y en un momento determinado de su carrera, “El Gran Khali” consiguió ser una amenaza real, pero poco a poco perdió protagonismo y salió de WWE. ¿Qué pasó con este hombre llegado desde la India?

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

Te puede interesar - ¿Quiénes son los luchadores que detestan a Penta en WWE?

¿Quién es “El Gran Khali” y cuántos años tiene?

Con 53 años, este actor y levantador de potencia indio nació en Dhiraina y es mayormente conocido por su tiempo concreto como una estrella de la lucha libre de los Estados Unidos. Sin embargo, pese a su acromegalia, en la India fue policía y fisicoculturista. Pero su vida dio un vuelco cuando gracias a su consistencia y hambre de gloria (pues tenía dinero gracias a las actividades ya mencionada), inició en el mundo del pancracio en el año 2000.

Su gran tamaño y buen físico evidentemente llamaron la atención de las distintas empresas de lucha en los Estados Unidos, México y Japón. Poco a poco se ganó un hueco entre los mejores y en el 2005 llegó su gran firma con WWE. En dicha empresa se enfrentó a los mejores y consiguió el campeonato mundial pesado, sin embargo el gigantismo hizo que perdiera habilidades gradualmente y eso impidió que llegaran más oportunidades ante la élite de la empresa.

¿A qué se dedica “El Gran Khali tras salir de la WWE?

Consciente de que en su país era un fenómeno popular y que en general causaba bastante asombro por ser uno de los luchadores más vistosos, incursionó en Hollywood y se convirtió en un importante empresario en la India. Siendo una estrella total en su país de origen, actuó en múltiples películas de la India y también puso una escuela de lucha libre.

Tras su salida de WWE en 2014, ha tenido algunas apariciones especiales, pero ya no como una estrella constante. Incluso en su academia funge como organizador pero en algunas oportunidades también entra a las peleas. Pero realmente hoy vive de sus ganancias generadas por la estrella local en la que se convirtió.

Seguir leyendo - ¿Por qué WWE compró a la AAA?