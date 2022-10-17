Brooks Koepka se convierte en campeón del LIV Golf Yeddah

Brooks Koepka se quedó con el título del LIV Golf Jeddah 2022, tras superar en el tercer hoyo de desempate a su compatriota Peter Uihlein. El estadounidense terminó con un total de 198 golpes (-12) y este fue primer triunfo en el circuito saudí. El español Sergio García y el chileno Joaquín Niemann compartieron la tercera plaza, solamente un golpe por debajo.

Tras dos hoyos de desempate en el 18 del Royal Greens Golf&Country Club, en el que realizaron dos tremendos birdies, todo se decidió en el tercero, que se disputó con focos encendidos, curiosamente. Koepka repitió la misma dosis, mientras que Uihlein envió su segundo golpe al agua.

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Ambos llegaronal desempate final tras un tercer recorrido concluido con birdies en el 18, para romper el empate con el español Sergio García y el chileno Joaquín Niemann, quienes finalizaron con un total de -11, luego de registrar tarjetas de 68 (-1) y 65 (-5), respectivamente, en la última ronda.

Sergio García, quien había saltado al campo con una desventaja de tres golpes sobre el entonces líder Uihlein, tuvo un inicio inmejorable. Tres 'birdies' en los primeros cuatro hoyos lo llevaron al liderato en el inicio, donde el estadounidense pinchó en el 2 y el 3.

Ya con un cuarteto con -11 igualado en la cabeza, Sergio García estuvo cerca de realizar un birdie que lo hubiera dejado como líder. Sin embargo, los dos contendientes no desaprovecharon la bondad del par 5 del hoyo 18 y firmaron dos 'birdies' que los llevaron al desempate, desplazando a Sergio Garcia y Niemann, al tercer lugar.

Primera victoria de Brooks Koepka en LIV Golf

Para Koepka, quien firmó un 69 (-1) en su último recorrido, por los 70 de Uihlein, este triunfo se convirtió en el primero en el circuito LIV. El titulo se suma al brillante palmarés del estadounidense con cuatro Majors logrados antes de pasarse a este circuito, y llegando a ser número 1 en octubre de 2018.

Además, Koepka también coniguió el triunfo por equipos en Jeddah con su equipo 'Smash GC', donde también están Uihlein, Chase Koepka y Jason Kokrak.

Por otra parte, el mexicano Abraham Ancer terminó en el lugar 11 con 202 golpes, mientras que la decimoctava plaza fue para Carlos Ortiz.

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El circuito LIV tendrá su ultima cita este año el próximo fin de semana en Miami, en una competición que será por equipos, con cuatro jugadores en cada uno de ellos.