América recibió esta buenísima noticia antes de su partido contra Rayados de Monterrey

El Club América busca recuperarse de la dura derrota ante Chivas en el Clásico Nacional y, si bien las malas noticias no han parado de caer (como la nueva lesión que sufrió Henry Martín ), André Jardine puede volver a sonreír pensando en la próxima jornada donde enfrentará a Rayados de Monterrey. Resulta que las Águilas podrán volver a contar con Sebastián Cáceres.

El zaguero central tuvo que abandonar el terreno de juego por lesión durante el clásico contra Chivas y había generado dudas respecto a su futuro inmediato. Sin embargo, distintos reportes locales afirman que Cáceres ya está recuperado al ciento por ciento de la lesión que sufrió ante el Rebaño y se entrena a la par del grupo pensando en Rayados. Por otro lado, un canterano de Pumas apunta a ser directivo del América .

MEXSPORT Sebastián Cáceres volvió a entrenar con el América

Esta noticia le ha dado respiro a Jardine, quien ha tenido que afrontar varios problemas puntuales como la reciente lesión de Henry Martín que sufrió durante el Clásico Nacional. Resulta que el capitán del equipo azulcrema estará entre dos a cuatro semanas sin jugar, por lo que no estará presente para enfrentar a Monterrey, San Luis y a Pumas por Liga BBVA MX.

¿Álvaro Fidalgo será baja con el América ante Rayados?

Otra duda presente que tiene el entrenador del América es la de Álvaro Fidalgo. El mediocampista español nacionalizado mexicano salió del juego ante las Chivas por un golpe que sufrió en su rodilla. Si bien los estudios arrojaron que no hubo daños musculares o articulares, Fidalgo no se entrenó con el equipo durante el miércoles 17 de septiembre y aún es duda para enfrentar a Monterrey.

¿Cuándo juega el América contra Rayados de Monterrey por el Apertura 2025?

América deberá visitar a Rayados este próximo sábado 20 de septiembre por la novena jornada del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. El partido iniciará a las 21:05 horas (Ciudad de México) y los dirigidos por Jardine buscarán acercarse a la cima.