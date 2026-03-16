¡SUPERÓ A BECKHAM! Bruno Fernandes consiguió un récord historíco en el Man U

En el Manchester United, las estadísticas históricas suelen venir acompañadas de apellidos pesados. Por eso, cuando un jugador supera a David Beckham en un registro de Premier League, el dato no se lee como “una cifra más”: se lee como legado. Y más cuando el autor es el motor del equipo, el que pone orden, ritmo y último pase casi cada fin de semana.

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Bruno Fernandez superó el récord de asistencias de Beckham

Bruno Fernandes estableció el nuevo récord del Manchester United de más asistencias en una misma temporada de Premier League, con 16, superando las 15 que había firmado David Beckham. La imagen lo resume perfecto: Bruno se metió en territorio de leyenda con una marca que durante años se consideró de club histórico.

Lo más potente es que el conteo todavía puede crecer. A Bruno le quedan 8 partidos por jugar, así que no solo rompió el récord: tiene margen real para llevarlo a un número todavía más alto y convertirlo en una marca difícil de perseguir por varias generaciones. En una liga donde cada temporada exige más ritmo y más presión, sostener ese nivel de producción durante tantos meses ya es una hazaña.

El registro también explica por qué Bruno es tan determinante en el United. No se trata solo de “pases bonitos”, se trata de impacto directo en goles. Su temporada confirma que, incluso cuando el equipo sufre altibajos, él sigue siendo el que fabrica ventajas: balón parado, cambios de orientación, filtrados y ese pase final que transforma un partido trabado en gol.

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