¡Supera a Lamine Yamal, pero no a Gilberto Mora! El futbolista que se convirtió en el goleador más joven de la historia de la Premier League

Momento histórico vive el futbol inglés con la irrupción del inglés Max Dowman, canterano del Arsenal, quien se convirtió en el goleador más joven en la historia de la Premier League al marcar su primer gol oficial con apenas 16 años y 73 días ante el Everton este 14 de marzo. Con esta anotación, Dowman superó el registro que había permanecido vigente por más de dos décadas, establecido por James Vaughan en 2005, cuando anotó con 16 años y 270 días vistiendo la camiseta del Everton.

GOL de Jesús ‘Tecatito’ Corona: FC Juárez 0-2 Rayados | Jornada 11 Clausura 2026

Supera a Lamine Yamal pero no a Gilberto Mora

El tanto de Dowman no solo representa un récord en Inglaterra, sino que lo coloca en la conversación internacional sobre los jóvenes talentos que han irrumpido en las principales ligas del mundo. En comparación, el español Lamine Yamal, delantero del club Barcelona, se convirtió en el goleador más joven de la historia de LaLiga al marcar contra el Granada el 8 de octubre de 2023, con 16 años y 87 días.

Sin embargo, no supera al mexicano Gilberto Mora, mediocampista de los Xolos de Tijuana, quien en agosto de 2024 se convirtió en el goleador más joven en la historia de la Liga MX al marcar con tan solo 15 años y 10 meses, una marca que lo mantiene como referencia mundial en cuanto a debut goleador.

TE PUEDE INTERESAR:

El gol de Dowman ha generado gran expectativa entre la afición del Arsenal y los seguidores de la Premier League, quienes ven en él a una futura estrella. Su capacidad para aparecer en momentos clave y su madurez dentro del área lo convierten en un prospecto de enorme proyección.

La anotación de Dowman no solo quedará en los libros de récords, sino que también abre un debate sobre cómo los clubes europeos están apostando cada vez más por sus canteras y por dar oportunidades a jugadores adolescentes en escenarios de máxima exigencia. El Arsenal, con este logro, reafirma su tradición de formar futbolistas que marcan época en la Premier League.

Arsenal se perfila para conquistar la Premier League

El gol de Dowman cerró el triunfo del Arsenal 2-0 ante Everton al minuto 97 par que los Gunners sigan en el primer puesto de la Premier League con 70 puntos y perfilándose para alzar la Copa de campeones al faltar ocho partidos para terminar la temporada

