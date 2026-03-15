Fulham de Raúl Jiménez empata sin goles ante Nottingham Forest en la Premier League

El Nottingham Forest y el Fulham FC de Raúl Jiménez empataron 0-0 en la Jornada 30 de la Premier League, en un encuentro disputado en el City Ground. El partido tuvo pocas ocasiones claras frente al arco y terminó con reparto de puntos.

El delantero mexicano Raúl Jiménez inició como titular en el equipo dirigido por Marco Silva. El atacante permaneció 62 minutos en el campo y participó como referencia ofensiva antes de ser sustituido por Rodrigo Muniz.

En la segunda parte, el conjunto local generó las llegadas más claras. Al minuto 63, Dan Ndoye marcó para el Nottingham Forest, pero el gol fue anulado tras revisión del VAR. Poco después, Ola Aina conectó un disparo que terminó en el travesaño del arco defendido por Bernd Leno.

Fulham también tuvo una aproximación antes del descanso, cuando Josh King remató de cabeza tras un centro de Harry Wilson, aunque el balón pasó cerca del poste. Con el empate, el Nottingham Forest se mantiene en la zona baja de la clasificación, mientras que el Fulham continúa en la parte media de la tabla.

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Resumen de temporada para Raúl Jiménez previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

En la temporada 2025-2026 con el Fulham, Raúl Jiménez registra nueve goles en todas las competiciones, ocho de ellos en la Premier League. Además, suma tres asistencias durante la campaña.

El delantero mexicano Raúl Jiménez continúa como uno de los jugadores de CONCACAF con mayor presencia en el futbol inglés y aparece como una de las principales opciones ofensivas de la Selección de Mexicana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde perfila como uno de los delanteros de referencia del equipo.

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