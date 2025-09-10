“No es para hacer ningún drama”, defensa del Toluca sobre las derrotas del equipo

Terminó la Fecha FIFA, lo que significa que la Liga BBVA MX regresa a la actividad y con este regreso, los Diablos Rojos de Toluca, también regresan a casa, pues tras tres partidos consecutivos como visitante, estarán de vuelta en el Nemesio Diez.

En actividad de la octava jornada, los pupilos de Antonio ‘Turco’ Mohamed recibirán al Puebla de Hernán Cristante. Dos equipos, dos realidades. La Franja llega en el último puesto de la clasificación mientras que los actuales campeones llegan en el quinto puesto y tras romper la racha de resultados negativos.

¿Qué dijo Bruno Méndez sobre las derrotas de Toluca en el Apertura 2025?

Toda la semana, aprovechando el parón internacional, se trató justamente de preparar el partido ante este rival, especialmente después de que mucho se habló sobre la derrota que sufrieron ante Tigres y Cruz Azul y más tomando en cuenta el complicado . Al respecto habló Bruno Méndez, el defensa charrúa, “se viene un mes bastante atípico, vamos a tener partidos seguidos y el chip es ganar los máximos puntos posibles para estar ahí arriba en la tabla”, dijo “no sé si (fue) una racha negativa, si bien obviamente quedamos fuera de un torneo importante que queríamos ganar como la Leagues Cup y después perdimos con Cruz Azul fuera de casa... fueron dos partidos nada más, no es para hacer ningún drama”, agregó.

Además de esto, ya con un año siendo parte del conjunto mexiquense y con experiencia en el futbol de Uruguay, de Brasil y un corto periodo en España, Méndez aseguró que nunca había vivio un vestidor como el de su actual equipo: “en lo va de mi carrera no había encontrado un grupo así, bastante unido. Se siente como una familia acá dentro, parecen palabras nada más, pero de verdad estando dentro de siente así", contó.

En Toluca no hay excesos de confianza

Aprovechó, también, para habar del partido ante Puebla, el equipo que está en último lugar, pero aseguró que en Toluca no hay excesos de confianza. “Ahora con el entrenador nuevo, la verdad es que él creo que nos conoce muy bien a nosotros también, pero bueno, se vio con Monterrey, con Pumas, sacaron un empate, con Monterrey arrancaron ganando, no nos podemos relajar, son todos rivales muy difíciles acá en esta liga”, analizó.

Así que será este fin de semana, con el regreso de la actividad liguera, que los Diablos Rojos, los actuales campeones buscarán sumar tres puntos que los hagan seguir escalando posiciones y volver a hacer arder el infierno.