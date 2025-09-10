deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
Adn40
Azteca Deportes
Selección Azteca
Nota

OFICIAL: Revelan CONVOCATORIA de la Selección Mexicana para el Mundial

Se dio a conocer la lista de 21 jugadores que van a disputar la Copa del Mundo. La Selección Mexicana se ubica en el Grupo C junto a Brasil, España y Marruecos

Escudo de la Selección Mexicana
Oscar Rodríguez
Selección Azteca
Compartir

La Selección Mexicana ya tiene a sus elegidos para disputar la Copa del Mundo. En una convocatoria que contempla a 21 futbolistas, la Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales Menores dio a conocer la lista de jugadores para disputar el Mundial Sub-20 a disputarse en Chile.

Dirigidos por Eduardo Arce, México se ubica dentro del Grupo C junto a Brasil, España y Marruecos.

El debut de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo Sub-20 es el domingo 28 de septiembre frente a Brasil. Posteriormente, tienen como rival a ‘La Furia Roja’ el miércoles 1 de octubre y cierran la Fase de Grupos ante el conjunto de ‘Los Leones del Atlas’.

Te puede interesar: ¡PARTIDAZO! México jugaría ante Francia y Mbappé previo al Mundial 2026

Grupos del Mundial Sub-20

Grupo A: Chile, Nueva Zelanda, Japón y Egipto.

Grupo B: Corea del Sur, Ucrania, Paraguay y Panamá.

Grupo C: Brasil, México, Marruecos y España.

Grupo D: Italia, Australia, Cuba y Argentina.

Grupo E: Estados Unidos, Nueva Caledonia, Francia y Sudáfrica.

Grupo F: Colombia, Arabia Saudita, Noruega y Nigeria.

Convocatoria de México para el Mundial Sub-20

Porteros: Emmanuel Ochoa, Juan Sebastián Liceaga y Pablo Lara.

Defensas: César Bustos, Diego Ochoa, Everardo López, José Pachuca, Karol Velazquez.

Mediocampistas: Amaury Morales, César Garza, Diego Sánchez, Elías Montiel, Iker Fimbres, Alexei Dominguez.

Delanteros: Yael Padilla, Gilberto Mora, Hugo Camberos, Mateo Levy, Oswaldo Virgen y Tahiel Jiménez.

Te puede interesar: Costa Rica empata contra Haití y al momento estarían FUERA del MUNDIAL 2026

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/tv-azteca-internacional/envivo
  • TV Azteca Internacional US
Programación de TV Azteca En Vivo

Te Recomendamos

Resumen Seleccion MX.jpg
Selección Azteca
Resumen del partido: México 2 - 2 Corea | Amistoso Internacional
Thumbnail
Selección Azteca
Mejor ni hablamos: análisis México vs Corea | TV Azteca Deportes
GOL Seleccion MX (4).jpg
Selección Azteca
¡La colgó en el ÁNGULO! Golazo, obra de arte de Santiago Gimenez vs Corea del Sur
GOL Seleccion MX (3).jpg
Selección Azteca
¡Oh Hyeon-gyu saca disparo IMPOSIBLE para el segundo gol de Corea del Sur vs México!
Thumbnail
Selección Azteca
¡GOLAZO de Son Heung-Min que casi rompe las redes de la portería del Tala Rangel!
Thumbnail
Selección Azteca
Johan Vásquez rompe líneas y genera peligro | México vs Corea
Thumbnail
Selección Azteca
Resumen primer tiempo: México vs Corea | El Tri esta adelante 1 - 0
Thumbnail
Selección Azteca
Marcel recibe amarilla en jugada polémica en el México vs Corea
GOL Seleccion MX (1).jpg
Selección Azteca
¡Golazo de México! Raúl Jiménez definió como los grandes ante Corea del Sur
Minis + Marcador (1).jpg
Selección Azteca
¡Raúl Jiménez avisa! Primera llegada peligrosa ante Corea | México vs Corea
×
×