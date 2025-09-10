OFICIAL: Revelan CONVOCATORIA de la Selección Mexicana para el Mundial
Se dio a conocer la lista de 21 jugadores que van a disputar la Copa del Mundo. La Selección Mexicana se ubica en el Grupo C junto a Brasil, España y Marruecos
La Selección Mexicana ya tiene a sus elegidos para disputar la Copa del Mundo. En una convocatoria que contempla a 21 futbolistas, la Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales Menores dio a conocer la lista de jugadores para disputar el Mundial Sub-20 a disputarse en Chile.
Dirigidos por Eduardo Arce, México se ubica dentro del Grupo C junto a Brasil, España y Marruecos.
El debut de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo Sub-20 es el domingo 28 de septiembre frente a Brasil. Posteriormente, tienen como rival a ‘La Furia Roja’ el miércoles 1 de octubre y cierran la Fase de Grupos ante el conjunto de ‘Los Leones del Atlas’.
Grupos del Mundial Sub-20
Grupo A: Chile, Nueva Zelanda, Japón y Egipto.
Grupo B: Corea del Sur, Ucrania, Paraguay y Panamá.
Grupo C: Brasil, México, Marruecos y España.
Grupo D: Italia, Australia, Cuba y Argentina.
Grupo E: Estados Unidos, Nueva Caledonia, Francia y Sudáfrica.
Grupo F: Colombia, Arabia Saudita, Noruega y Nigeria.
Convocatoria de México para el Mundial Sub-20
Porteros: Emmanuel Ochoa, Juan Sebastián Liceaga y Pablo Lara.
Defensas: César Bustos, Diego Ochoa, Everardo López, José Pachuca, Karol Velazquez.
Mediocampistas: Amaury Morales, César Garza, Diego Sánchez, Elías Montiel, Iker Fimbres, Alexei Dominguez.
Delanteros: Yael Padilla, Gilberto Mora, Hugo Camberos, Mateo Levy, Oswaldo Virgen y Tahiel Jiménez.
