OFICIAL: Revelan CONVOCATORIA de la Selección Mexicana para el Mundial

La Selección Mexicana ya tiene a sus elegidos para disputar la Copa del Mundo. En una convocatoria que contempla a 21 futbolistas, la Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales Menores dio a conocer la lista de jugadores para disputar el Mundial Sub-20 a disputarse en Chile.

Dirigidos por Eduardo Arce, México se ubica dentro del Grupo C junto a Brasil, España y Marruecos.

El debut de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo Sub-20 es el domingo 28 de septiembre frente a Brasil. Posteriormente, tienen como rival a ‘La Furia Roja’ el miércoles 1 de octubre y cierran la Fase de Grupos ante el conjunto de ‘Los Leones del Atlas’.

Grupos del Mundial Sub-20

Grupo A: Chile, Nueva Zelanda, Japón y Egipto.

Grupo B: Corea del Sur, Ucrania, Paraguay y Panamá.

Grupo C: Brasil, México, Marruecos y España.

Grupo D: Italia, Australia, Cuba y Argentina.

Grupo E: Estados Unidos, Nueva Caledonia, Francia y Sudáfrica.

Grupo F: Colombia, Arabia Saudita, Noruega y Nigeria.

Convocatoria de México para el Mundial Sub-20

Porteros: Emmanuel Ochoa, Juan Sebastián Liceaga y Pablo Lara.

Defensas: César Bustos, Diego Ochoa, Everardo López, José Pachuca, Karol Velazquez.

Mediocampistas: Amaury Morales, César Garza, Diego Sánchez, Elías Montiel, Iker Fimbres, Alexei Dominguez.

Delanteros: Yael Padilla, Gilberto Mora, Hugo Camberos, Mateo Levy, Oswaldo Virgen y Tahiel Jiménez.

#Sub20 | ¡Se armó la lista!



Estos son los 2️⃣1️⃣ jugadores que buscarán la gloria en el Mundial de Chile 2025.

¡A dejar en alto el nombre de México!

#ProyectoSelecciones

