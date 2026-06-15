Fue el mejor jugador de Chivas en números, pero no estará en el Mundial 2026

El torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX fue el escenario perfecto para que algunos jugadores de Chivas demostraran de qué están hechos en el campo. Una muestra de lo anterior es precisamente este elemento quien, sin embargo, se quedó fuera de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Como sabes, Chivas se quedó en la antesala de la final luego de caer ante Cruz Azul por un marcador global de 4-3, por lo que el siguiente objetivo para el Rebaño es, como mínimo, llegar a la gran final del Apertura 2026 de la mano de sus más grandes estrellas en el campo.

¿Qué jugador de Chivas tuvo los mejores registros del club?

Una de las razones por las cuales Chivas fue de los equipos más goleadores del torneo pasado derivó en la profundidad de sus carrileros, siendo uno de ellos Bryan González. De hecho, su performance en el campo fue genial no solo al momento de atacar, sino también a la hora de defender.

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Y es que, de acuerdo con información del portal Rebaño Pasión, El Cotorro fue el jugador que más duelos individuales ganó para Chivas en el Clausura 2026, así como el segundo más efectivo en este rubro dentro de la Liga BBVA MX solo por debajo de Lucas Di Yorio, delantero del Club León.

La fuente detalla que Bryan González ganó 113 duelos individuales, tres menos que Lucas y dos más que Willer Ditta de Cruz Azul, quien se quedó con el tercer lugar. Además, es con diferencia el mejor elemento de Chivas en este apartado, pues quien le sigue es Roberto Alvarado solo con 86 defensas.

Bryan González, ¿material de Selección para el 2030?

Con apenas 23 años de edad, y con la posible salida de Jesús Gallardo de la Selección Mexicana para el siguiente proceso mundialista, es una realidad que Bryan González podría ser material del combinado nacional de cara a la próxima Copa Mundial de la FIFA 2030.