¡BUENAS NOTICIAS! Barcelona estaría cerca de renovar a una de sus figuras

El futuro de Robert Lewandowski en el Barcelona está cada vez más en duda. De acuerdo con información de medios internacionales, la directiva del club culé aún no tiene decidido en su totalidad ofrecerle una extensión de contrato al delantero polaco, cuyo vínculo expira en junio de este año al finalizar la temporada. Esta postura coloca al goleador de 37 años en una encrucijada sobre su futuro a corto plazo.

A pesar de la falta de una propuesta de manera concreta, desde el entorno del jugador mantienen que aún hay tiempo para negociar y que su continuidad está lejos de ser descartada. Lewandowski es un líder y ha ganado respeto en el vestuario por su profesionalismo, momento en el que ha aceptado un rol secundario alternando titularidad con Ferrán Torres esta campaña y respondiendo con goles clave, como el que anotó ante el Real Madrid en la reciente final de la Supercopa de España.

Lewandowski sigue respondiendo

Sus números siguen siendo más que decentes, con 10 goles en aproximadamente 1.000 minutos repartidos en 20 apariciones en todas las competiciones. Sin embargo, la planificación del club parece ir en otra dirección, apostando por un rejuvenecimiento de la plantilla.

En el horizonte, Arabia Saudita se mantiene como una opción poderosa, mientras que la MLS también ha mostrado interés en el experimentado ariete. Lewandowski, quien llegó en 2022 como el gran refuerzo ofensivo, se enfrenta ahora a los últimos meses de una etapa que podría cerrarse sin la renovación que muchos anticipaban o en el mejor de los casos, una renovación para seguir aportando a la plantilla culé.

