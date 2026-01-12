Hansi Flick: ocho finales, ocho títulos y un invicto que ya es marca registrada

En el futbol, las finales suelen exponerlo todo: nervios, jerarquía, oficio y capacidad para resolver cuando el margen desaparece. Hay entrenadores que construyen equipos brillantes, pero tropiezan en el último escalón. Y hay otros que, cuando llega el partido por el trofeo, convierten la presión en rutina.

Hansi Flick no conoce la derrota en finales

Hansi Flick sigue invicto en finales ya que este fin de semana ganó su final número 8 como entrenador y en las ocho salió campeón, una efectividad perfecta que se mantiene intacta. La cifra quedó confirmada tras el título más reciente ante el Real Madrid y refuerza una tendencia rara en la élite: Flick no acumula “finales perdidas”, acumula copas.

El recorrido de esas finales dibuja su perfil: equipos con identidad clara, respuestas en momentos límite y un sello competitivo que aparece justo cuando el partido más pesa. En su etapa con Bayern, Flick firmó una colección de títulos en un periodo corto, con cierres apretados y una capacidad notable para administrar el tramo final. Con Barcelona, la historia tomó forma de Clásico: finales frente al Real Madrid y resultados que refuerzan el impacto del proyecto.

La lista de las finales que ha ganado Hansi Flick

Copa de Alemania (DFB Pokal) 2020: 4-2 vs Bayer Leverkusen UEFA Champions League 2020: 1-0 vs PSG Supercopa de Europa 2020: 2-1 vs Sevilla Supercopa de Alemania (DFL Supercup) 2020: 3-2 vs Borussia Dortmund Mundial de Clubes 2020: 1-0 vs Tigres UANL Supercopa de España 2025: 5-2 vs Real Madrid Copa del Rey 2025: 3-2 vs Real Madrid Supercopa de España 2026: 3-2 vs Real Madrid

