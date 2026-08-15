Llegó como desconocido, pero fue fundamental en el primer título de Liga para Pumas

La historia de Pumas deriva de un total de siete títulos de Liga BBVA MX, así como 14 campeonatos oficiales que lo hacen una escuadra realmente importante y, sobre todo, popular en la República Mexicana gracias a los millones de aficionados que tiene al interior del país.

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Esta situación deriva, entre otras cosas, de los espectaculares extranjeros que el club ha tenido en su historia. Y, sin duda, el más relevante en este ámbito es Evanivaldo Castro Cabinho, quien llegó como un desconocido y que se volvió leyenda de la institución en cuestión de años.

¿Cómo llegó Cabinho a Pumas y qué conquistó en México?

Fue en julio de 1974 cuando Pumas concretó el fichaje de Cabinho luego del paso que tuvo por el Portuguesa y el Flamengo de Brasil. Pocos conocían las virtudes del centro delantero que, a la postre, se convertiría en uno de los mejores de todos los tiempos en su posición.

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Cabinho llegó a Pumas y no solo se convirtió en el máximo anotador en la historia de la institución con un total de 166 tantos, sino que fue piedra angular del primer título que los universitarios sumaron en su historia, siendo este durante la temporada 1976 - 1977 cuando el cuadro capitalino venció en la final a UdeG con un gol del brasileño.

Por si fuera poco, Cabinho se adueñó del campeonato de goleo durante cuatro torneos consecutivos, hecho que no se ha repetido hasta la fecha. Finalmente, Evanivaldo Castro es considerado un delantero de época que promedió casi un gol por juego, ayudando al club a llevarlo a la grandeza en la que se encuentra actualmente.

¿Cabinho es el mejor extranjero en la historia de Pumas?

Si bien esta pregunta es subjetiva y algunos expertos podrían colocar a Darío Verón en este mismo debate, la realidad es que Cabinho elevó la grandeza de Pumas hasta ámbitos espectaculares, por lo que distintas personalidades consideran que su relación con el club va más allá de números y estadísticas.