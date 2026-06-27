¡HISTÓRICO! Cabo Verde CALIFICA a 16vos de Final en el Mundial 2026

La Selección de Cabo Verde ya hizo historia en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Siendo un equipo debutante en la competencia, el equipo dirigido por Bubista se ha metido a la ronda de 16vos de Final en un Grupo H en el que nadie especulaba que el conjunto africano saliera avante.

Y es que compartiendo el sector junto a España, Uruguay y Arabia Saudita, la Selección de Cabo Verde le hizo frente a los tres equipos. En primera instancia, empataron sin goles frente a 'La Furia'. Con una gran actuación del guardameta de 40 años de edad, Vozinha, el conjunto de los 'Tiburones Azules' hizo que el mundo los volteara a ver.

Para la Jornada 2, la historia continuaba para Cabo Verde. Marcando sus dos primeros goles en la historia de las Copas Mundiales, los nombres de Kevin Pina y Hélio Varela han quedado enmarcados luego de empatar el partido contra Uruguay.

Finalmente, en la Fecha 3 los goles no se presentaron en el Estadio Houston. Con el empate de Cabo Verde ante Arabia Saudita, la escuadra comandada por Bubista se ha metido a la siguiente ronda de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en el segundo puesto del Grupo H, superando a 'La Celeste' que se ha quedado con el tercer puesto del sector.

Argentina vs Cabo Verde en 16vos de Final

Luego de avanzar como segundo lugar del Grupo H, el siguiente rival de Cabo Verde es Argentina, vigentes campeones del certamen. El partido de 16vos de Final entre ambas escuadras se van a enfrentar el viernes 3 de julio a las 16:00 horas, tiempo de la CDMX.