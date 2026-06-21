OFICIAL: Cabo Verde anota su primer gol en la historia de los Mundiales y pone contra las cuerdas a Uruguay
La Selección de Cabo Verde convirtió un golazo para abrir el marcador ante Uruguay
Kevin Lenini escribió su nombre en la historia de los Mundiales para la Selección de Cabo Verde al convertir desde tiro libre directo el tanto con el que abrió el marcador ante su similar de Uruguay este domingo 21 de junio en la cancha del Estadio de Miami.
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Cabo Verde marca su primer gol en la historia de los Mundiales
Cabo Verde aprovechó un tiro libre para abrir el marcador en el duelo ante Uruguay en donde Kevin Leninin convirtió desde 30 metros un disparo raso pegado a la base del poste que Fernando Muslera no pudo detener.
El conjunto de Cabo Verde hizo su presentación ante España en donde sorprendió al mundo al resistir el empate sin goles ante un equipo que ya ha sido campeón mundial.
En aquel encuentro ante los españoles, el portero Vozinha se vistió de héroe al atajar todo lo que pudo y dejar su marco imbatido, lo que le valió volverse viral en redes sociales y crecer exponencialmente su número de seguidores en Instagram pasando de cerca de 50 mil a 15.1 millones.