OFICIAL: Cabo Verde anota su primer gol en la historia de los Mundiales y pone contra las cuerdas a Uruguay

Kevin Lenini escribió su nombre en la historia de los Mundiales para la Selección de Cabo Verde al convertir desde tiro libre directo el tanto con el que abrió el marcador ante su similar de Uruguay este domingo 21 de junio en la cancha del Estadio de Miami.

Te puede interesar: Nueva Zelanda vs Egipto: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY domingo 21 de junio, partido con Tim Payne y Mohamed Salah del Grupo G del Mundial 2026 en línea

¡ESPAÑA IMPARABLE! Resumen express: goleada, polémicas y dominio total ante Arabia Saudita

Cabo Verde marca su primer gol en la historia de los Mundiales

Cabo Verde aprovechó un tiro libre para abrir el marcador en el duelo ante Uruguay en donde Kevin Leninin convirtió desde 30 metros un disparo raso pegado a la base del poste que Fernando Muslera no pudo detener.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group H - Uruguay v Cape Verde - Miami Stadium, Miami Gardens, Florida, U.S. - June 21, 2026 Cape Verde’s Kevin Pina scores their first goal past Uruguay’s Fernando Muslera REUTERS/Paul Childs TPX IMAGES OF THE DAY|Paul Childs/REUTERS

El conjunto de Cabo Verde hizo su presentación ante España en donde sorprendió al mundo al resistir el empate sin goles ante un equipo que ya ha sido campeón mundial.

En aquel encuentro ante los españoles, el portero Vozinha se vistió de héroe al atajar todo lo que pudo y dejar su marco imbatido, lo que le valió volverse viral en redes sociales y crecer exponencialmente su número de seguidores en Instagram pasando de cerca de 50 mil a 15.1 millones.

