Cabo Verde empata ante Arabia Saudita y avanza a 16vos de Final del Mundial 2026

Se juega la Fecha 3 de la Fase de Grupos en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Cabo Verde se mide a Arabia Saudita en la cancha del Estadio Houston en un duelo de vital importancia en el Grupo H.

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Y es que Cabo Verde encara el partido luego de haber empatado sus primeros dos partidos ante España y Uruguay, siendo la sorpresa del torneo al ser un equipo debutante en las Copas Mundiales. Del otro lado, Arabia Saudita llega de caer por goleada ante 'La Furia'.

En el Grupo H, el equipo de Luis de la Fuente lidera el sector con 4 unidades. El segundo puesto es de 'La Celeste' con dos puntos, misma cantidad que los 'Tiburones Azules'. En el fondo, la escuadra de Oriente Medio tiene un punto y buscan el triunfo para intentar meterse en tercer lugar a la ronda de 16vos de Final.

¿En qué estadio se juega el Cabo Verde vs Arabia Saudita?

Este partido se va a jugar en el Estadio Houston y será el último encuentro de fase de grupos a disputarse en dicho recinto. El siguiente juego será entre Brasil y Japón por los 16avos de final.