¡MUCHO OJO! El guiño de Cade Cowell para equipo de Chicago

Chicago, la Ciudad de los Vientos, fue testigo de un fin de semana importante para las Chivas, que no solo se llevaron una victoria por 2-1 frente al León en un amistoso disputado el domingo, sino que también recuperaron el olfato goleador de Cade Cowell. “El Vaquero”, marcó uno de los goles que selló el triunfo rojiblanco, con la Hormiga González completando la cuenta. Sin embargo, la conexión de Cowell con Chicago no terminó en el césped, sino que se extendió al emblemático Soldier Field.

Debido a cuestiones logísticas, el Rebaño Sagrado permaneció en Chicago hasta el lunes, lo que permitió a Cowell y al plantel disfrutar de la tarde libre. El atacante de 21 años aprovechó para asistir al Monday Night Football de la NFL , donde presenció el emocionante encuentro entre los Osos de Chicago y los Vikingos de Minnesota, que culminó con una derrota local por 24-27. Este guiño a la ciudad no pasó desapercibido, ya que Cowell, nacido en California pero con raíces mexicanas, mostró su interés por conectar con la cultura deportiva de Chicago, una plaza clave para la comunidad mexicana en Estados Unidos.

Cade, cada vez mejor

El gol de Cowell frente al León no solo fue un destello de su calidad, sino también un mensaje claro: busca ganarse más minutos en el torneo. En lo que va del Apertura 2025, el Vaquero ha participado en el 40% de los minutos, siendo titular en apenas dos de los seis partidos disputados y sumando una anotación contra San Luis. En su cuarto torneo con Chivas, Cowell acumula 61 encuentros, 11 goles y 4 asistencias, cifras que reflejan su crecimiento, pero también el reto de consolidarse como indiscutible en el esquema de Fernando Gago.

Tras su aventura en Chicago, Cowell y el Rebaño regresaron este martes a Guadalajara para preparar el Clásico Nacional contra América, un duelo crucial donde el Vaquero espera brillar y conquistar a la afición rojiblanca.

