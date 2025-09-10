Rayados tendría un refuerzo de locura a pocos días de que termine el mercado de verano

Rayados de Monterrey quiere seguir como único líder del Apertura 2025 y Domènec Torrent se disputa a contrarreloj el fichaje de un nuevo delantero centro para el equipo . Si bien es cierto que Germán Berterame ha rendido de maravillas en este inicio de temporada, el estratega español cree que necesita más competencia en dicho sector. El apuntado sería un delantero francés que supo brillar en Europa: Wissam Ben Yedder.

Distintos reportes indican que la directiva de Rayados estaría interesada en fichar al delantero francés que supo brillar en el AS Mónaco de Francia y en el Sevilla de España. Lo cierto es que el jugador galo se encuentra sin equipo tras haber tenido una serie de problemas con la ley. Sin embargo, el futbolista pudo contar con una prueba en el futbol de Irán tras cumplir con el tema jurídico que le aquejaba. Por otro lado, Rayados habría rechazado el fichaje de Luis Suárez .

Siguiendo con la metodología de fichajes de la Pandilla, donde la directiva apostó por jugadores provenientes de LaLiga como Sergio Ramos o Sergio Canales, Ben Yedder podría ser una solución a coste cero para cumplir con el pedido de Torrent. Además, el francés logró ser figura en España, anotando 70 goles mientras defendía los colores del Sevilla. Ahora podría llegar por primera vez a la Liga BBVA MX.

¿Quién es Wissam Ben Yedder, posible fichaje de Rayados?

Ben Yedder tuvo sus comienzos como jugador profesional en el futbol de ascenso francés pasando por equipos como el Saint-Denis, Alfortville y el Toulouse B. En 2010 debutó en la Ligue One de Francia con el primer equipo del Toulouse hasta que en el año 2016 fue fichado por el Sevilla por menos de 10 millones de euros.

Jugó 3 años en España y, tras ser uno de los jugadores más destacados, el Mónaco pagó 40 millones de euros para adquirir la totalidad de su ficha en 2019. Estuvo 5 años en el conjunto francés hasta que en el año 2024 quedó como agente libre tras tener algunos problemas legales con la justicia de Francia. Sin embargo, en este 2025 regresó a jugar en el futbol iraní.