CAF declara a Marruecos campeón de África, luego del abandono de Senegal en la final

Por primera ocasión en la historia del futbol africano, la Junta de Apelación de la Confederación Africana de Futbol (CAF), ha sacado una resolución definitiva sobre la final de la pasada Copa Africana de Naciones (AFCON) que se celebró en Marruecos en el año 2025.

Fallo historia en el futbol africano

Luego de un largo proceso de revisión, se ha determinado que la campeona de la pasada Copa Africana de Naciones es la Selección Nacional de Marruecos, por lo que le fue retirado el título al conjunto representativo de Senegal, tras la final que estuvo marcada por varias polémicas arbitrales y la salida del terreno de juego de los jugadores senegaleses de forma anticipada.

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Por ese motivo, se ha tomado la decisión de cambiar el resultado del juego, el cual ahora va a quedar registrado como 3-0 a favor de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF), con lo que se han proclamado vigentes campeones de dicho torneo.

La decisión se encuentra amparada en el artículo 84 del Reglamento de la competencia, también se ha confirmado que la selección campeona, ha sido proclamada por la vía administrativa, luego de calificar de inadmisible las acciones que tuvo el cuadro senegales en la final.

The CAF Appeal Board decided that in application of Article 84 of the Regulations of the CAF Africa Cup of Nations (AFCON), the Senegal National Team is declared to have forfeited the Final Match of the TotalEnergies CAF Africa Cup of Nations (AFCON) Morocco 2025 (“the Match”),… — CAF Media (@CAF_Media) March 17, 2026

Recordemos que, la final se había jugado en la ciudad de Rabat, donde el juego había terminado con victoria para Senegal por la mínima, esto con la anotación de Gueye. Sin embargo, la salida de sus jugadores del terreno de juego de forma temporal, ha llevado a la CAF a tomar dicha decisión.

De esta forma, Marruecos suma un nuevo trofeo a su palmarés en la Copa Africana de Naciones, aunque será siempre recordada por la polémica y porque todo se ha definido en los escritorios y no en el terreno de juego.

