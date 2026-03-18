5 Jugadores que se perderán por lesión la Copa Mundial de la FIFA 2026

El camino a la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya dejó sus primeras víctimas, y no precisamente en la cancha de juego. Antes de que el torneo arranque el 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá, varios de los futbolistas más esperados han caído ante lesiones devastadoras que los alejan definitivamente de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Roturas de ligamentos, tendones desgarrados y fracturas que tardan meses en sanar: esto es lo que le quitará el sueño a más de un seleccionador.

🚨🤯 Mexican players who are CURRENTLY INJURED ahead of the 2026 FIFA World Cup:



- Gilberto Mora

- Edson Alvarez

- Marcel Ruiz

- Rodrigo Huescas

- Cesar Montes

- Luis Chavez

- Angel Malagon

- Mateo Chavez

- Chiquete Orozco

- Cesar Huerta



INJURY CRISIS. ⛔️ pic.twitter.com/abcWHlJxHw — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) March 13, 2026

La lista de bajas no para de crecer y los aficionados ya sienten el golpe. Desde Sudamérica hasta Europa, los partes médicos se han acumulado con diagnósticos que no dejan lugar a dudas: para estos cinco jugadores, el sueño mundialista terminó antes de tiempo.

5 Lesiones que cambian la Copa Mundial de la FIFA 2026

1. Rodrygo Goes (Brasil)

El 2 de marzo de 2026 quedará marcado en rojo en la historia del fútbol brasileño. Durante un partido de La Liga entre Real Madrid y Getafe, Rodrygo Goes sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la rodilla derecha. A apenas 100 días del inicio del Mundial, el propio Real Madrid confirmó el diagnóstico a través de un comunicado oficial.

El extremo de 25 años, que ya había disputado el Mundial de Qatar 2022, no tendrá la oportunidad de vivir su segunda Copa del Mundo: este tipo de lesión requiere entre 9 y 12 meses de recuperación, tiempo que hace matemáticamente imposible su presencia en junio. Lo más cruel del caso es que Rodrygo había regresado de una tendinitis y apenas llevaba minutos en cancha cuando su rodilla quedó enganchada en un lance del partido.

2. Valentín Carboni (Argentina)

Si hay una historia que resume la crueldad del fútbol, es la de Valentín Carboni. El joven mediocampista de 20 años, cuyo pase pertenece al Inter de Italia y que jugaba cedido en Racing Club de Avellaneda, sufrió en febrero de 2026 la rotura completa del ligamento cruzado anterior y la rotura parcial del ligamento colateral externo de la rodilla derecha durante un entrenamiento. Fue operado con éxito a principios de marzo, pero la recuperación se estima en al menos siete meses, lo que lo descarta por completo del Mundial.

La tragedia se vuelve doble cuando se recuerda que en octubre de 2024, Carboni ya había sufrido exactamente la misma lesión, pero en la rodilla izquierda, mientras jugaba en el Olympique de Marsella. Un jugador campeón de la Copa América, con apenas 20 años, enfrentando por segunda vez uno de los diagnósticos más temidos del fútbol.

3. Jack Grealish (Inglaterra)

El 18 de enero de 2026, en un partido de la Premier League entre Everton y Aston Villa, Jack Grealish pisó mal y sintió el crujido que todo futbolista teme: una fractura de estrés en el pie izquierdo. El extremo inglés fue operado el 9 de febrero y los médicos confirmaron que se perdería lo que resta de la temporada completa.

Con esos plazos sobre la mesa, su presencia en el Mundial 2026 quedó descartada. El propio Grealish lo resumió sin rodeos en redes sociales: "No quería que la temporada acabara así, pero así es el fútbol, estoy destrozado". Un jugador que había encontrado su mejor versión en Everton tras años de altibajos en Manchester City, y que se quedó sin la oportunidad de cerrar ese ciclo de la manera que merecía.

4. Marcel Ruiz (México)

Si hay una lesión que sacudió al fútbol mexicano en este proceso mundialista, es la de Marcel Ruiz. El mediocampista de 25 años del Toluca, parte del esquema de la Selección Mexicana, cayó al minuto 37 de un partido de la Concacaf Champions Cup al pisar mal tras un contacto con un rival. El Toluca emitió un comunicado oficial confirmando la rotura del ligamento cruzado anterior y lesión del menisco medial de la rodilla derecha, con cirugía programada para los días siguientes.

Los tiempos de recuperación de este tipo de lesión oscilan entre 7 y 9 meses, lo que lo saca definitivamente del torneo. México ya acumulaba bajas graves como las de Edson Álvarez, Luis Chávez y Rodrigo Huescas, también con roturas de ligamentos, y la de Ruiz vino a profundizar una herida que la afición azteca tendrá que aprender a sobrellevar de cara al torneo que se jugará en su propio territorio.

5. Marc-André ter Stegen (Alemania)

El portero alemán, actualmente cedido al Girona tras su larga historia en el FC Barcelona, suma otra lesión a un historial que ya incluye problemas de espalda y una rotura del tendón rotuliano. En febrero de 2026 fue operado de una rotura en el isquiotibial de la pierna izquierda, lo que lo mantendrá fuera al menos hasta mediados de año.

Para un arquero que necesita ritmo competitivo antes de un torneo de esta magnitud, llegar sin minutos en las piernas es prácticamente lo mismo que no llegar. Alemania pierde a uno de los porteros más experimentados de su historia reciente justamente cuando más lo necesita.

Lo que estas cinco historias dejan en claro es que el fútbol moderno cobra un precio muy alto. El calendario sobrecargado, las largas temporadas en clubes y las exigencias físicas extremas no perdonan ni a los mejores. Si sigues de cerca a tu selección favorita en el camino al Mundial 2026, vale la pena monitorear los partes médicos con tanta atención como los resultados, a veces, la Copa se pierde mucho antes de que suene el pitazo inicial.

