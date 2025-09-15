Es considerado el mejor lateral de la historia, pero tuvo una deuda de más de 6 millones que lo dejó en la ruina

Hablar de Cafú es hablar, sin duda, del mejor lateral de la historia de acuerdo con varios expertos en la materia; sin embargo, también es mencionar a un ejemplo claro de un futbolista que, debido a decisiones desacertadas, estuvo en la ruina por un tiempo luego de una deuda de más de 6 millones de dólares.

Cafú llegó a tocar la cima de manera internacional no solo con la Selección de Brasil, sino también con los equipos a los que defendió. Ser considerado el mejor lateral de la historia hizo que se mantuviera en el deporte una vez confirmó su retiro, hecho que, sin embargo, le dejó más tristezas que alegrías.

¿Por qué Cafú, considerado el mejor lateral de la historia, quedó en la ruina?

Quien jugara para instituciones como la Roma o el Milán enfrentó, hace unos años, un complicado proceso financiero por deudas que superan los 6 millones de dólares, cantidad que le hizo perder cinco de sus propiedades más importantes y que lo puso en riesgo de perder otras más que tiene a lo largo del mundo.

| CASA DE CAFU A REMATE

▪️La mansión en el condominio Alphaville, en Barueri (SP) se rematará por una deuda de 9,5 millones de Reales



▪️La casa con 1.816 m² está evaluada en 40 millones de Reales



▪️La deuda es de Capi-Penta International Football Player Ltda empresa de #Cafu pic.twitter.com/88sn0LcHWo — @ALTOS_NOTICIASpy (@Altosnoticiasp1) November 22, 2023

Esta deuda derivó de las malas decisiones que el mejor lateral de la historia tuvo una vez confirmado su retiro, entre las que destacan los negocios truncados relacionados con la empresa de representación deportiva que fundó llamada “Capi-Penta International Player”, la cual atrajo a muchos deportistas.

¿Cómo pudo Cafú pagar su deuda de más de 6 millones de dólares?

El 2019 fue el peor año de su vida luego de los problemas financieros que tuvo, mismos a los que se le unieron el parón total por el Covid-19 un año después. No obstante, vale decir que Cafú ha podido subsanar estos problemas poco a poco gracias a la venta de más de 30 de sus propiedades tras declararse en bancarrota.

¿Qué títulos ganó Cafú como futbolista profesional?

Además de los dos campeonatos del mundo que sumó con Brasil en 1994 y 2002, el considerado mejor lateral de la historia también obtuvo dos Copas América y una Confederaciones. Ya a nivel clubes, Cafú conquistó una Champions League , dos Serie A, dos Supercopas de Italia, dos Supercopas de Europa, una Recopa de Europa y un Mundial de Clubes en el viejo continente.