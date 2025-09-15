Fue campeón del mundo en 1958 y 1962, pero sus vicios lo hicieron tener 14 hijos

Llegó a ser considerado uno de los mejores jugadores de la historia, aunque una serie de decisiones lo hicieron quedar en bancarrota y con 14 hijos reconocidos. Esta es la historia de Garrincha , un jugador de futbol que fue campeón del mundo en los años 1958 y 1962, pero que pocos recuerdan esto por sus excesos.

Garrincha es considerado una leyenda del balompié sudamericano y mundial, sobre todo, por las estupendas actuaciones que tuvo con el combinado de Brasil en las Copas del Mundo de 1958 y 1962; no obstante, y pese a su enorme talento, el mismo quedó en segundo término luego de sus desacertadas decisiones.

¿Quién fue Garrincha, campeón del mundo con Brasil en 1958 y 1962?

Garrincha fue una pieza fundamental en la consolidación del bicampeonato de Brasil a nivel internacional, pues con él como uno de los referentes este cuadro fue campeón del mundo en 1958 y 1992. No obstante, el contexto cultural que el país vivía en ese momento fue clave en su futuro fuera del campo.

Y es que, una vez terminaba su participación en el terreno de juego, Garrincha contaba con una serie de deficiencias administrativas y culturales que le impidieron no solo manejar correctamente su dinero, sino entender el impacto de sus acciones en cuestiones amorosas.

¿Garrincha tuvo 14 hijos reconocidos?

La vida personal de este campeón del mundo estuvo marcada, entre otras cosas, por problemas derivados del alcohol que lo hicieron perderse en una oscuridad completa. En vida, se le reconocieron oficialmente 14 hijos, lo cual habla de las situaciones que Manuel Francisco Dos Santos, su nombre de pila, tuvo que lidiar.

Garrincha nació el 28 de octubre de 1933 y formó parte de los 16 hijos que sus padres tenían, por lo que su infancia careció de muchos recursos básicos. Una vez que encontró la suerte en la selección, los patrones se repitieron y, pese a disfrutar del éxito monetario que tuvo, este impacto fue significativamente corto en su vida.

¿Cuál fue el triste desenlace de Garrincha?

Quien fuera comparado con Pelé gracias a sus actuaciones en 1958 y 1962 perdió la vida con tan solo 49 años en 1983 , esto en medio de mucha tristeza y soledad debido a la falta de administración en su riqueza. A nivel externo es considerado uno de los mejores en la historia, pero internamente su vida dejó mucho qué desear.