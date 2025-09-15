El nuevo papel de Santiago Gimenez en el AC Milan que tiene contento a su técnico... pero no tanto al jugador

Aunque los goles aún no llegan, Santiago Gimenez comienza a dejar huella en el AC Milan, no por su contundencia ofensiva, sino por su entrega total en el terreno de juego. En cuatro partidos disputados en la Serie A, el delantero mexicano no ha logrado marcar, pero su impacto va más allá de las estadísticas. En el reciente triunfo 1-0 ante Bologna, su actuación fue clave para mantener el arco en cero.

¿Qué opina Allegri sobre la actuación de Santiago Gimenez?

Massimiliano Allegri, técnico rossonero, no escatimó elogios: “Santiago corrió mucho, presionó y trabajó duro. Falló dos ocasiones, pero llegó al arco con claridad debido a su trabajo. Estoy muy contento, es su mejor actuación desde que estoy al mando”, declaró tras el encuentro. Estas palabras reflejan el cambio de rol que ha asumido Gimenez, quien ha pasado de ser un cazador de goles a un delantero que defiende desde el primer pase.

El sacrificio del mexicano no pasó desapercibido entre sus compañeros. Matteo Gabbia, defensor central del Milan, destacó su influencia en el equilibrio del equipo: “El hecho de que no nos hayan encajado ningún gol es gracias a todos, empezando por Gimenez, que nos dio una gran mano hoy. El entrenador está trabajando bien en ambas fases. Esto debería ser la norma en un equipo como el Milan”, afirmó.

¿Qué buscan de Santiago Gimenez en el sistema de Allegri?

Este papel de Gimenez responde a una visión táctica más integral de Allegri, quien busca que sus atacantes sean los primeros defensores. El exjugador del Feyenoord ha respondido con intensidad, presión alta y movilidad constante, convirtiéndose en un engranaje esencial en el sistema milanista.

Aunque los aficionados esperan ver pronto su nombre en el marcador, el compromiso de Santiago con el equipo ha generado respeto y confianza. Su evolución como futbolista en una liga tan exigente como la italiana demuestra madurez y adaptabilidad.

En Milan , los goles pueden esperar si el sacrificio trae victorias. Y Santiago Gimenez, con su entrega total y su esfuerzo también se celebra en el equipo como si anotara un gol. Aunque conociendo al atacante mexicano no se siente satisfecho en su totalidad ya que lo suyo es anotar goles.