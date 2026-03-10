Caixinha pone a Paulinho en la Selección de Portugal ¿sale CR7?

A tal grado llegó la ola de elogios, que el estratega Pedro Caixinha, señaló al delantero escarlata como potencial reemplazo de Cristiano Ronaldo en la Selección de Portugal, para el encuentro amistoso que sostendrá contra México el próximo 28 de marzo, en el Estadio Azteca.

"Tenemos un seleccionador que me gusta mucho y creo que está buscando una tercera opción de delantero en este momento, Cristiano está lesionado, no se sabe la extensión de su lesión, supuestamente ya no va a venir a México, pero Paulinho, por lo que está haciendo aquí, recién entrando, vi el mural y vi como en tan poco tiempo quedó en la historia de esta institución y quedó con goles. Es una decisión de Roberto Martínez, pero Paulinho, cuando estaba en el Sporting Lisboa, era un jugador que me encantaba mucho", expuso.

Elogios para el Toluca del 'Turco'

La aprobación del estratega luso no fue sólo para el tricampeón de goleo, sino para todo el equipo que ha conformado Antonio Mohamed en la capital del Estado de México y, por ende, no le restó mérito a lo realizado por sus dirigidos.

"Este es un equipo que puede seguir creciendo y va a seguir creciendo, y este tipo de partidos, cuando tienes ese tipo de respuestas, también te hacen crecer y dar confianza. Vamos a viajar con la conciencia tranquila en relación al trabajo que hicimos aquí y el resultado ya es otra cosa, pero mañana que disfruten de su familia porque no es sencillo de estar aquí de martes hasta el domingo, y ese esfuerzo que también el grupo ha hecho es espectacular, y siempre con el enfoque en el próximo partido que el día martes estaremos preparando", finalizó.

