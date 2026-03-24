Este es el calendario de Chivas, Toluca y Cruz Azul; ¿quién terminará como LÍDER del Clausura 2026?

El cierre del torneo Clausura 2026 pinta para ser uno de los más interesantes, al menos, en cuanto a la temporada regular se refiere. Lo anterior deriva del hecho de que tres escuadras aún tienen chances claras de terminar la campaña como líderes. Por tal motivo, aquí conocerás qué duelos le restan a Chivas, Toluca y Cruz Azul.

Resumen Jornada 11 | Clausura 2026 | Goles y Mejores Jugadas de la Liga MX

Cruz Azul, Chivas y Toluca aún tienen muchas posibilidades de quedar como líderes del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX después de una temporada que ha rozado la perfección. Debido a ello, aquí conocerás qué juegos le restan a cada una de las instituciones.

¿Qué juegos le restan a Toluca, Chivas y Cruz Azul en el Clausura 2026?

Próximos juegos de Chivas:

Chivas vs Pumas.

Tigres vs Chivas.

Chivas vs Puebla.

Necaxa vs Chivas.

Chivas vs Xolos.

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Próximos juegos de Cruz Azul:

Cruz Azul vs Pachuca.

América vs Cruz Azul.

Cruz Azul vs Xolos.

Querétaro vs Cruz Azul.

Cruz Azul vs Necaxa.

Próximos juegos de Toluca:

Querétaro vs Toluca.

Toluca vs San Luis.

América vs Toluca.

Mazatlán vs Toluca.

Toluca vs León.

¿Qué club tiene el calendario más complicado en el Clausura 2026?

A priori, podría pensarse que Chivas tiene el calendario más complicado del Clausura 2026 toda vez que enfrentará a dos escuadras que seguramente estarán en la Liguilla del futbol mexicano (Pumas y Tigres); sin embargo, vale decir que Toluca tendrá tres duelos como visitante; es decir, uno más que rojiblancos y celestes.

Cruz Azul, por su parte, enfrentará el Clásico Joven del futbol mexicano y, además, el clásico hidalguense ante Pachuca. En síntesis, es posible que el liderato del Clausura 2026 se define prácticamente en la última jornada, por una cuestión de puntos mínimos o, incluso, por los goles a favor y en contra, lo cual hace de este torneo uno de los más importantes que se han vivido en los últimos años en México.