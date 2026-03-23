El dato que comprueba que Roman Reigns es más GRANDE que Orton, Rhodes y CM Punk en WWE

Estamos a menos de un mes para que se lleve a cabo el evento luchístico más importante que habrá a lo largo del año. La WWE se dice lista para presentar Wrestlemania 42, un evento en donde, de nueva cuenta, Roman Reigns es uno de los principales luchadores de la noche.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

Con apenas 40 años de edad, Roman Reigns se ha convertido en una de las leyendas activas más importantes que la WWE tiene en la actualidad, motivo por el cual existe un dato que, de cierta forma, comprobaría que su impacto en Wrestlemania es más importante que otras leyendas como Orton, Rhodes y CM Punk.

¿Por qué Roman Reigns es más importante para la WWE que otros luchadores?

Wrestlemania 42 tendrá dos Main Events, uno en la Noche 1 y el siguiente en la Noche 2. Estos combates serán por los cinturones de la empresa y medirán a Randy Orton frente a Cody Rhodes el sábado, mientras que el domingo será la batalla entre Roman Reigns y CM Punk.

Tiene 31 años, vale 60 millones y será titular con México en la Copa Mundial de la FIFA 2026

MLB suspende a Johan Rojas con 80 PARTIDOS; esta es la poderosa razón

Un dato que llama considerablemente la atención es que estos cuatro luchadores, en conjunto, suman un total de 17 Main Events, lo cual habla de la regularidad que han tenido en su etapa en la WWE. Sin embargo, lo que realmente ha consternado a los fans es la diferencia de Roman Reigns respecto a los demás.

Resulta que el Jefe Tribal sumará su undécimo Main Event en la historia de la WWE, por lo que tiene más eventos estelares que CM Punk, Randy Orton y Cody Rhodes de forma combinada. Punk apenas tiene un Main Event, mientras que Randy tiene dos y, finalmente, Rhodes suma cuatro en su carrera.

¿Cuándo y dónde será WWE Wrestlemania 42?

Prepárate, pues este evento está cada vez más cerca de llegar. Wrestlemania 42 se llevará a cabo en Las Vegas, Estados Unidos, el fin de semana del 18 y 19 de abril, en un evento que promete superar las expectativas de los fans pese a las constantes lesiones que el roster ha vivido en estas semanas.