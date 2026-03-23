Ni Keylor ni Carrasquilla; él es el jugador más CARO de Pumas con un valor de casi 100 millones

Una de las razones por las cuales la temporada de Pumas ha sido por demás interesante radica en la calidad de varios de sus futbolistas, lo cual hace de esta plantilla una de las más redondas que el club ha tenido en la última década. De hecho, de entre estos destaca un futbolista que vale casi 100 millones.

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Parte del éxito que Pumas ha tenido en la temporada actual radica principalmente del impacto que Pedro Vite ha tenido en el centro del campo gracias a la mancuerna que ha tenido con Alberto Carrasquilla. Su aporte en el terreno de juego es tal que, ahora mismo, es el jugador más valioso de la plantilla universitaria.

¿Cuánto vale Pedro Vite y por qué es el jugador más caro de Pumas?

Nacido el 9 de marzo del 2002 en Babahoyo Ecuador, Pedro Vite es un futbolista sudamericano que puede jugar como contención o interior y que, luego de su paso por su país natal, emigró a la MLS en donde se convirtió en uno de los mejores jugadores del Vancouver Whitecaps.

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Su gran paso por la MLS hizo que Pumas lo fichara a mediados del año pasado a cambio de 3.8 millones de euros, según Transfermarkt. Su primer torneo con los del Pedregal fue complicado; sin embargo, ahora mismo está afianzado como uno de los titulares inamovibles del esquema de Efraín Juárez.

Es así como, en poco menos de un año, Pedro Vite presume haber disputado hasta el momento poco más de 2,300 minutos distribuidos en 32 juegos con Pumas, registrando cuatro anotaciones y una asistencia. Por tal motivo, la fuente antes señalada considera que es el jugador más caro de la plantilla al valer un total de 4.5 millones de euros; es decir, cerca de 100 millones de pesos al tipo de cambio actual.

¿Cuándo, dónde y a qué hora es el próximo juego de Pumas en Liga BBVA MX?

Después de haber disputado la Jornada 11 del Clausura 2026 a través del Clásico Capitalino ante el Club América, Pumas ha comenzado su preparación para enfrentarse a las Chivas del Guadalajara, un juego que se llevará a cabo el domingo 5 de abril en el estadio Akron en punto de las 20:00 horas.