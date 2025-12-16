CONFIRMADO: El calendario COMPLETO de Chivas para el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

Luego de haber terminado el Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, y los equipos ya empiezan a pensar en el siguiente torneo Clausura 2026, especialmente las Chivas que inician un nuevo camino para reencontrarse con su afición y ganar un nuevo campeonato.

Te puede interesar: Toluca, BICAMPEÓN de la Liga BBVA MX tras derrotar a Tigres en una dramática tanda de penales; resumen y mejores momentos

RESUMEN: Toluca 2(9) - 1(8) Tigres | Final Vuelta | Apertura 2025 | TV Azteca Deportes

Así quedó el calendario de Chivas para el Clausura 2026

El torneo Clausura 2026 comenzará en unas semanas y el Cruz Azul arrancará su camino el sábado 10 de enero cuando se enfrente a Pachuca en la cancha del Estadio Akron de Guadalajara.

Uno de los partidos más importantes que tendrá el Rebaño llegará el 14 de febrero en la Jornada 6 cuando dispute el Clásico Nacional ante el América como local.

Calendario completo de Cruz Azul para el Clausura 2026

Jornada 1: Chivas vs Pachuca - 10 de enero

vs Pachuca - 10 de enero Jornada 2: FC Juárez vs Chivas - 13 de enero

- 13 de enero Jornada 3: Chivas vs Querétaro - 17 de enero

vs Querétaro - 17 de enero Jornada 4: Atlético de San Luis vs Chivas - 1 de febrero

- 1 de febrero Jornada 5: Mazatlán vs Chivas - 6 de febrero

- 6 de febrero Jornada 6: Chivas vs América - 14 de febrero

vs América - 14 de febrero Jornada 7: Cruz Azul vs Chivas - 21 de febrero

- 21 de febrero Jornada 8: Toluca vs Chivas - 28 de febrero

- 28 de febrero Jornada 9: Chivas vs León - 4 de marzo

vs León - 4 de marzo Jornada 10: Atlas vs Chivas - 7 de marzo

- 7 de marzo Jornada 11: Chivas vs Santos - 14 de marzo

vs Santos - 14 de marzo Jornada 12: Rayados vs Chivas - 21 de marzo

- 21 de marzo Jornada 13: Chivas vs Pumas - 5 de abril

vs Pumas - 5 de abril Jornada 14: Tigres vs Chivas - 11 de abril

- 11 de abril Jornada 15: Chivas vs Puebla - 18 de abril

vs Puebla - 18 de abril Jornada 16: Necaxa vs Chivas - 21 de abril

- 21 de abril Jornada 17: Chivas vs Tijuana - 25 de abril

Te puede interesar: El EMOTIVO mensaje de Guido Pizarro tras perder la final del Apertura 2025 vs Toluca