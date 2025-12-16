CONFIRMADO: El calendario COMPLETO de Chivas para el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX
Las Chivas buscarán iniciar una nueva aventura en la Liga BBVA MX a partir del próximo 10 de enero
Luego de haber terminado el Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, y los equipos ya empiezan a pensar en el siguiente torneo Clausura 2026, especialmente las Chivas que inician un nuevo camino para reencontrarse con su afición y ganar un nuevo campeonato.
Así quedó el calendario de Chivas para el Clausura 2026
El torneo Clausura 2026 comenzará en unas semanas y el Cruz Azul arrancará su camino el sábado 10 de enero cuando se enfrente a Pachuca en la cancha del Estadio Akron de Guadalajara.
Uno de los partidos más importantes que tendrá el Rebaño llegará el 14 de febrero en la Jornada 6 cuando dispute el Clásico Nacional ante el América como local.
Calendario completo de Cruz Azul para el Clausura 2026
- Jornada 1: Chivas vs Pachuca - 10 de enero
- Jornada 2: FC Juárez vs Chivas - 13 de enero
- Jornada 3: Chivas vs Querétaro - 17 de enero
- Jornada 4: Atlético de San Luis vs Chivas - 1 de febrero
- Jornada 5: Mazatlán vs Chivas - 6 de febrero
- Jornada 6: Chivas vs América - 14 de febrero
- Jornada 7: Cruz Azul vs Chivas - 21 de febrero
- Jornada 8: Toluca vs Chivas - 28 de febrero
- Jornada 9: Chivas vs León - 4 de marzo
- Jornada 10: Atlas vs Chivas - 7 de marzo
- Jornada 11: Chivas vs Santos - 14 de marzo
- Jornada 12: Rayados vs Chivas - 21 de marzo
- Jornada 13: Chivas vs Pumas - 5 de abril
- Jornada 14: Tigres vs Chivas - 11 de abril
- Jornada 15: Chivas vs Puebla - 18 de abril
- Jornada 16: Necaxa vs Chivas - 21 de abril
- Jornada 17: Chivas vs Tijuana - 25 de abril
