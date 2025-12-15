El EMOTIVO mensaje de Guido Pizarro tras perder la final del Apertura 2025 vs Toluca

Un día después de la Final del Apertura 2025 en donde el Toluca se consagró campeón de la Liga BBVA MX tras derrotar a los Tigres de la UANL, el técnico de los Felinos Guido Pizarro envió un emotivo mensaje a sus jugadores y aficionados a través de sus redes sociales.

El emotivo mensaje de Guido Pizarro tras perder la Final del Apertura 2025

Guido Pizarro compartió una serie de fotografías en su cuenta de Instagram en donde destacó la unión que ha construido con el equipo que les permitió llegar hasta la Final del Apertura 2025.

"Elijo valorar profundamente en el equipo que nos hemos convertido, la unión que construimos con nuestra gente

y los valores con los que elegimos competir,

siempre abrazados a la esencia de lo que es Tigres", escribió Pizarro en su cuenta de Instagram.

"Muchas Gracias jugadores, cuerpo técnico, staff, directiva

y a nuestra afición por estar, alentar y creer", continúo.

"Con el dolor de no haber logrado el título,

pero con la certeza de que esta historia recién comienza", finalizó.

El camino de Guido Pizarro en Tigres

Guido Pizarro tomó las riendas de Tigres en el Clausura 2025 y en su corta estancia el estratega argentino ya consiguió llevar a su equipo a una Final de la Liga BBVA MX, mientras que en el certamen anterior alcanzaron las Semifinales.

Pizarro ha logrado mantener la mística en los Tigres como lo hiciera durante su etapa como jugador y ahora en el banquillo ha dirigido 34 partidos de la Liga BBVA MX de los cuales ha ganado 16, empatado 13 y perdido solo cinco.

