CALIENTE.MX Y CONCACAF ANUNCIAN PATROCINIO MULTIANUAL DE LA CONCACAF CHAMPIONS CUP Y CONCACAF W CHAMPIONS CUP 2026–2027

Ciudad de México, a 27 de enero de 2026.- Caliente.mx y Concacaf anuncian un acuerdo estratégico multianual mediante el cual Caliente.mx se suma como patrocinador oficial en México de la Concacaf Champions Cup y de la Concacaf W Champions Cup, fortaleciendo su presencia en las competencias de clubes más importantes de la región.

Como parte de esta alianza, Caliente.mx se posiciona como la primera casa de apuestas patrocinadora exclusiva de su categoría, lo que le permitirá una asociación directa y diferenciada con el alto rendimiento, la pasión y la emoción que caracterizan al fútbol de clubes de Concacaf, tanto en el torneo de hombres como en el de mujeres.

Esta colaboración refuerza el compromiso de Concacaf de trabajar con socios estratégicos que aporten valor al crecimiento del fútbol en la región, al mismo tiempo que mantiene a Caliente.mx como una de las marcas líderes en el ecosistema del entretenimiento deportivo en México y en competencias internacionales.

“La Concacaf Champions Cup y la Concacaf W Champions Cup representan el máximo nivel del fútbol de clubes en nuestra confederación. Contar con un socio como Caliente.mx , que comparte una visión de largo plazo y una sólida conexión con la afición, refuerza la identidad de nuestros torneos y nos permite seguir elevando la experiencia para aficionados, clubes y audiencias en toda la región”, señaló Heidi Pellerano, Directora Comercial en Jefe de Concacaf.

Fundada en México, Caliente.mx es la plataforma de entretenimiento deportivo líder en el país y una de las más relevantes a nivel regional. La marca ha construido su crecimiento sobre la innovación, el compromiso con el deporte y una relación cercana con los aficionados, apostando de manera constante por el fútbol como eje central de su estrategia.

“Sumarnos como patrocinador oficial de Concacaf Champions Cup y Concacaf W Champions Cup es un gran paso en nuestra visión de largo plazo. Esta alianza multianual es ejemplo de nuestro liderazgo en el fútbol y nos permite conectar con la afición desde los torneos de clubes más importantes de la región, siempre poniendo a la afición en el centro de la experiencia”, comentó Fernanda Sainz, Chief Commercial Officer de Caliente.mx

Además de la presencia de marca, la alianza estará acompañada de activaciones centradas en el usuario, a través de las cuales los aficionados podrán acceder a experiencias únicas en la plataforma de Caliente.mx , como boletos para partidos, giveaways de playeras oficiales y balones del torneo, acercando la emoción del fútbol más allá de la cancha.

Con este acuerdo, Caliente.mx y Concacaf fortalecen un vínculo de colaboración estratégica, orientado al crecimiento sostenible del fútbol de clubes en la región y a una conexión cada vez más cercana con los aficionados. La Concacaf Champions Cup 2026 se disputará entre febrero y mayo y contará con la participación de los clubes más destacados de la región, entre ellos las potencias mexicanas Club América y el vigente campeón, Cruz Azul, así como el campeón de la MLS Cup, Inter Miami CF, liderado por Lionel Messi. El torneo, compuesto por cinco rondas de eliminación directa, dará inicio con la Primera Ronda en febrero, seguida de los Octavos de Final en marzo, los Cuartos de Final en abril, las Semifinales entre abril y mayo, y culminará con la Final, en la que se coronará al campeón, el sábado 30 de mayo.

La segunda edición de la Concacaf W Champions Cup dio inicio en agosto de 2025 con una fase de grupos de cinco semanas, en la que participaron 10 de los mejores clubes de México, Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, El Salvador y Panamá. Al concluir esta fase, los primeros y segundos lugares de cada grupo avanzaron a las Finales de la competencia: Club América Femenil y CF Pachuca Femenil por el Grupo A, y Washington Spirit junto con NJ/NY Gotham FC por el Grupo B. Las Finales centralizadas del torneo, que incluyen ambas Semifinales, el partido por el Tercer Lugar y la Final, se disputarán en el Estadio Hidalgo, en Pachuca, México, del 20 al 23 de mayo.

Los momios para ganador final de Concacaf Champions Cup y de la Concacaf W Champions Cup son:

CONCACAF Champions Cup

30 de mayo | 03:00

Toluca +550

Inter Miami +600

Club América +600

Los Angeles FC +700

Tigres UANL +900

Seattle Sounders +1200

Philadelphia Union +1200

Vancouver Whitecaps +1200

FC Cincinnati +1400

Monterrey +1400

Cruz Azul +1400

LA Galaxy +1400

Pumas UNAM +2000

San Diego FC +2000

Nashville SC +2000

CONCACAF Champions Cup – Women

25 de mayo | 12:00 hrs

Gotham FC (M) +200

Club América (M) +225

Washington Spirit (M) +275

Pachuca (M) +400

*momios sujetos a cambio en cualquier momento.Para más información, podrá encontrarla en la app o sitio web de Caliente.mx

Acerca de Caliente.mx

Caliente.mx es la plataforma de entretenimiento deportivo líder en México y una de las más relevantes a nivel regional. Fundada en el país, la marca ha construido su crecimiento sobre la innovación, el compromiso con el deporte y una relación cercana con los aficionados. Caliente.mx impulsa alianzas estratégicas con los torneos, ligas y organizaciones más importantes, fortaleciendo su presencia en el ámbito nacional e internacional. Su enfoque combina tecnología, experiencia del usuario y un compromiso constante con el juego responsable, generando valor para sus usuarios y para el ecosistema deportivo.

Acerca de Concacaf

La Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol Asociación (Concacaf) es una de las seis confederaciones continentales de la FIFA, con 41 asociaciones miembro, desde Canadá, en el norte, hasta Guyana, Surinam y la Guayana Francesa, en el sur. Concacaf significa ante todo fútbol. Nuestros miembros están unidos por una visión compartida: Amor Por Nuestro Juego, así como por una misión única de desarrollar, promover y gestionar el fútbol en toda la región con integridad, transparencia y pasión para inspirar la participación en el juego. Para más información, visite Concacaf.com.