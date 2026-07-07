¡ATAJADÓN MONUMENTAL DE CAMILO VARGAS! Colombia se salva con una intervención de otro nivel

¡APARECIÓ EL HÉROE BAJO LOS TRES PALOS! Camilo Vargas protagonizó una atajada monumental para evitar el gol de Suiza en un momento clave del encuentro.

El arquero colombiano reaccionó de manera espectacular ante un remate peligrosísimo, mostrando reflejos impresionantes y dejando una de las mejores intervenciones del partido hasta el momento.

